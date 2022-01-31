Мнение: О том, как сделать фашиста из обычного человека за 5 дней: Made in USA

Не только лишь все знают, что из россиянина после 70+ лет коммунистической «селекции» и 20+ — путинской, уже и делать-то ничего не надо. Некий «ген фашизма» у него в крови едва ли не с рождения. Как и «ген рабства», о чём твердят регулярно видные украинские генетики.

А можно ли сделать «фашистом» свободного человека, причём из страны, победившей фашизм?

Легче лёгкого, если предложить ему… некую увлекательную и необременительную «игру».

Однажды приятным весенним утром некий американский учитель истории предложил своему классу «немного поиграть». Этому заманчивому предложению предшествовал вопрос одного из учеников, почему немецкий народ с энтузиазмом поддержал движение национал-социалистов и оставался его сторонником вплоть до позорного конца, несмотря на все ужасы войны и зверства нацистов? И класс, состоявший из 15-16-летних подростков уставился на педагога в ожидании ответа.

Тут надо заметить, что в американских школах практикуются многие вольности в отношениях между преподавателями и учащимися. Начиная со свободной рассадки и заканчивая свободными дискуссиями — кстати, за убедительность, аргументацию и логику тоже выставляются оценки. Свобода мысли и действия издавна поощряется в свободной стране, разумеется, в пределах законного.

Но такие вопросы — законны.

Учитель, вместо пространного и абстрактного рассуждения о преимуществах «тоталитарной» идеологии, предложил своим ученикам эксперимент. Те согласились — и понеслось…

Лозунгом первого дня стал «Сила в дисциплине», а ученики практиковались в непривычном для себя занятии — сидеть смирно, со сложенными руками, входить в класс аккуратно, поднимать руку перед тем, как задать вопрос и обращаться к учителю «мистер Джонс». На второй день лозунг сменился на «Сила в единстве», а сам эксперимент получил название, которое впоследствии вошло в учебники — «Движение “Третья Волна”». Сначала наставник добился, чтобы ученики, сидевшие всё так же дисциплинированно, хором скандировали «Сила в дисциплине — сила в единстве», а затем пояснил им всем, что они стали частью новой организации «Третья Волна», которая уже действует по всей стране и объединяет самых талантливых и лучших. Это вызвало прилив энтузиазма у класса. Потом был третий день с лозунгом «Сила в действии», а движение уже начинало жить своей жизнью, пополняясь за счёт учеников из других классов. На четвёртый день, когда лозунгом стало «Сила в гордости», сообщество «Третья Волна» состояло уже из 200 участников, в том числе из других школ округа, в нём господствовала строгая дисциплина и подавлялось всякое несогласие. Учитель пояснил, что движение — это часть общенациональной молодёжной программы, чья задача — политические преобразования на благо народа, и что уже завтра к ним обратится их истинный лидер — новый кандидат на пост президента США, который сможет полностью изменить страну к лучшему. И лишь на пятый день, когда вместо анонсированного обращения «нового лидера» школьникам показали документальный фильм о становлении Третьего Рейха, учитель сказал им, что все они стали жертвами неприкрытой и несложной манипуляции — точно так же, как 30+ лет назад поддались на неё немцы. «Вы ничем не отличаетесь от жителей Германии времен Рейха, вы не лучше и не хуже. Вы думали, что вы — избранные, что вы лучше тех, кого сейчас нет в этой комнате. Но на самом деле вас использовали. Вами манипулировали. Подумайте, как далеко вы могли бы зайти?», — с такими словами педагог завершил финальный урок с лозунгом «Сила в осознании».

В общем, это был краткий пересказ известного эксперимента «Третья Волна», действительно прошедшего в апреле 1967 года в Ellwood P. Cubberley High School в Пало-Альто, Калифорния. Подробнее о нём можно почитать здесь и здесь — по крайней мере, это более адекватные рассказы, чем один и тот же боян, регулярно всплывающий в топе ЖЖ с лёгкой руки Дмитрия mi3ch Чернышева.

Однако все такие гладкие истории оставляют после себя сильное недоумение: неужели всё так легко?

И правильный ответ — нет. К сожалению, пересказы, даже «качественные», скрывают множество очень важных деталей. Без понимания которых суть эксперимента сведётся к простому обезьянничанию американских школьников.

Начать нужно с учителя. 25-летний на момент начала «Третьей Волны» Рон Джонс, выпускник Стэнфорда, одного из лучших университетов #США, по отзывам учеников, был невероятно харизматичным. Он очень быстро завоевал авторитет у своего класса, в том числе любовью к нестандартной подаче материала и различным экспериментам. На его уроки порой приходили и школьники из других классов. В общем, для своих подопечных он был в какой-то степени кумиром. И это объясняло запредельно высокий уровень доверия со стороны подростков.

Перед началом своего урока Рон Джонс оговорил некоторые правила для учеников. Во-первых, он предупредил,что это именно эксперимент, и участие в нём — дело добровольное. Во-вторых, оговорил систему оценок, по которой наивысшие баллы будут получать те, кто станут безупречно и беспрекословно выполнять все задания, а проявление недовольства или несогласия приведёт к понижению оценки. В-третьих, он назначил себя «диктатором», чьи приказы обязательны к исполнению, но также сказал, что несогласные могут попытаться устроить «революцию» в классе: если попытка удастся, они получат наивысший балл, если провалится — низший. Что некоторым образом обозначило как характер самой игры, так и уровень риска от нарушения правил.

Также важен контекст. Дело было, напомню, в 1967 году. Вовсю шла непопулярная в стране война во Вьетнаме, и 16-летние мальчишки прекрасно понимали, что через пару лет они могут стать «пушечным мясом», если не поступят в университет. А это зависело и от школьных оценок тоже. То есть, баллы имели значение. Кстати сказать, трое девушек, над которыми не висел дамоклов меч призыва на военную службу, в итоге составили оппозицию «Третьей Волне». Именно их на третий день эксперимента Рон Джонс приказал вывести из класса и закрыть в школьной библиотеке до конца урока. Несколько парней сделали это.

Ещё из интересных моментов, о которых почему-то все молчат, — задания Рона Джонса ученикам в ходе эксперимента отличала простота. И прежде аморфные «троечники» ухватились за эту возможность поднять свой средний балл, создав в итоге агрессивно-послушное большинство. Кроме того, педагог всячески создавал и поддерживал единство класса в осуждении несогласных. В частности, удаление «оппозиционерок» из класса предварил эпизод, когда Рон Джонс добился того, чтобы все ученики хором скандировали «Виновны! Виновны». А противостоять сплочённому коллективу намного сложнее, чем самому авторитетному лидеру.

Ну и наконец все слова учителя истории о «Третьей Волне» и общенациональном движении попали на благодатную почву. Вторая половина 1960-х для США — это период острого социально-политического кризиса, массовых протестов и расовых беспорядков. А на состоявшихся в 1968 году президентских выборах кандидат от «третьей силы», ультраправый сенатор Джордж Уоллес, победил своих соперников в шести штатах и набрал 46 голосов выборщиков — последний крупный результат независимого претендента на главное кресло в Овальном кабинете. И, естественно, американские подростки не были изолированы от всего этого кипящего котла внутренней политики. Этим отчасти объясняется тот факт, что во второй части эксперимента ученики так легко поверили Рону Джонсу.

Собственно, эти пять нюансов делают эксперимент «Третьей Волны» практически невоспроизводимым в другой стране или в другое время. Он так и останется анекдотической историей, вошедшей, тем не менее, во все учебники по социальной психологии. И можно бы расслабиться, но…

Мы ведь уже поняли что бывает, когда молодой харизматичный лидер предлагает простые решения сложных проблем — «замочить в сортире» или там «вызвать доктора», или даже «цап-царап». Мы видим, что за это время произошло с правами и свободами, с оппозицией и демократией, со страной и народом в конце концов. Есть ли в обществе встроенные механизмы, чтобы предотвратить сползание ещё дальше, куда-нибудь к очередной «Третьей Волне»?

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