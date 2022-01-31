Мнение: Истинный коммунист Хрущёв, дефицит баранов в CCCР и в чём справедливость «Берёзок»

1. Энгелина Тареева, «бабушка Живого Журнала» и человек левых (марксистских) взглядов, делится своими воспоминаниями о хрущёвской эпохе. Она, как и многие «шестидесятники», оценивает Хрущёва выше Сталина:

https://tareeva.livejournal.com/310941.html

Никита Сергеевич Хрущёв был единственным генсеком, который искренне верил в возможность построения коммунизма. И не в возможность построения коммунизма вообще, а в возможность построения коммунизма в обозримом будущем. Он утверждал, что уже нынешнее поколение будет жить при коммунизме. Он считал, что экономические основания для перехода к коммунизму уже почти что есть, и только сознание несколько отстаёт. Он порывался какие-то элементы коммунизма ввести в сегодняшнюю жизнь, хотел хлеб давать бесплатно, но ему объяснили, что если это сделать, то крестьяне будут печёным хлебом откармливать свиней, а на это хлеба не напасёшься. Хотел городской общественный транспорт сделать бесплатным, но ему объяснили, что транспорт и сейчас почти бесплатный, потому что плата за проезд не покрывает расходов на транспорт, а если сделать его совсем бесплатным, то трудно будет учитывать эффективность его работы.

Когда Хрущёв был в Америке, супруги Кеннеди пригласили его в гости к себе домой. Хрущёв, оказавшись так близко к Кеннеди, решил обратить его в свою веру. Он стал излагать ему основы марксизма. Он считал, что Кеннеди умный человек, и к тому же хороший человек, и он не может не понять правильности марксизма и преимуществ социалистической системы, которая ведёт к коммунизму. Разговор был очень долгим, и конца не предвиделось, а у Кеннеди была больная спина, он не мог долго находиться в вертикальном положении, ему нужно было лечь и помассировать спину. Жаклин пыталась намекнуть Хрущёву, что Кеннеди нездоров, и нужно прекратить разговор, но остановить Хрущёва было невозможно.

И действительно, товарищ Сталин действовал решительно — коммунистические идеалы он ценил безусловно выше, чем жизни советских граждан. Однако построить коммунизм ему к 1953 году не удалось. Ни «каждому по потребностям, от каждого – по способностям», ни хотя бы отмирания денег. Общество стало чуть ли не более сословным, чем до 1917: возникло новое элитное сословие – советская номенклатура, колхозники же были низведены почти что до положения крепостных (колхозник мог уехать в город или с разрешения начальства, или при помощи разных комбинаций, иногда нелегальных). Устройство экономики при Сталине напоминало большую капиталистическую госкорпорацию из советских страшилок: абсолютно всепроникающую, монопольную и закрытую от внешнего мира, с мизерными зарплатами и жестокими наказаниями для работников.

Поклонники Сталина оправдывают такое положение дел: дескать, Сталину было не до построения коммунизма, надо было готовится к войне. Но вот товарищ Хрущёв коммунизм начал строить. Однако ничего похожего на марксов коммунизм не вышло и у него.

2. Судя по свидетельству, которое приводит историк Сергей Цветков, коллективизация больно ударила не только по русским крестьянам, но и по среднеазиатским скотоводам. Жизнь в колхозах была беднее и голоднее, чем до колхозов:

https://sergeytsvetkov.livejournal.com/1892949.html

Из книги «Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущёве и Брежневе. 1953-1982 гг. (Рассекреченные документы Верховного суда и Прокуратуры СССР)» (М., 2005).

С. 132-133: Из протокола заседания выездной сессии Гурьевского областного суда 1 июня 1953 г. по делу Исмагулова У., 1865 года рождения, колхозника.

Показания свидетелей:

Свидетель Айтбаев С. … в настоящее время работает председателем колхоза…

Исмагулов сказал: «Скот одного нынешнего колхоза был у одного бая в прежние времена царизма, но у тогдашних баев скот не погибал, так как было единоличное хозяйство. В то время люди старались работать и увеличить количество скота. В настоящее время колхозники, хотя и денно-нощно работают, однако у них нет дома пищи и одежды. В прежние времена жизненные условия народа были очень хорошими, они питались мясом и пили красный чай (очевидно чёрный), и люди того времени были сильными. Мясо одного барана ел один человек. В настоящее время нам нет никакой пользы от колхозного скота. Если мы лишимся своего частного скота, то мы погибнем»…

В сентябре 1952 года я и обвиняемый Исмагулов участвовали на очередной 20-й сессии сельского совета. Во время прений на сессии выступил Исмагулов. Он сказал: «И в прежние времена царизма народ облагался налогом, и налог в то время своевременно собирался, так как у прежнего народа было много богатства, а при советской власти народ живёт очень плохо, поэтому он не в состоянии платить налог».

Удивительного тут ничего нет. Вопреки современному нелепому мифу, согласно которому «кулаки» якобы были ростовщиками, реальные «кулаки» были просто крепкими крестьянами. Понятно, что когда советская власть их ограбила, работать колхозы перестали.

3. Коллега monetam пишет:

https://monetam.livejournal.com/1806545.html

34 года назад – 28 января 1988 года – в СССР объявили о ликвидации чеков Внешпосылторга и магазинов «Березка».

Сегодня, когда недостатка в товарах нет, сложно представить себе, что ещё несколько десятилетий назад советские люди не могли купить нужную вещь из-за тотального дефицита. Процветала спекуляция, ведь хотелось и одеться красиво, и попробовать импортные продукты. Правда, некоторым везунчикам удавалось посетить элитный валютный магазин «Березка» с импортными товарами на прилавках.

Эти элитные торговые точки посещали дипломаты, спортсмены и артисты, иногда и простые граждане поле после загранкомандировок. Пробиться к вожделенным прилавкам простому советскому человеку было практически невозможно.

Интересно: каким образом элитные магазины, закрытые для большинства населения, сочетаются с идеей коммунистического равенства?

Нет, понятно, что дипломатов, спортсменов и артистов нужно было хорошо кормить, ведь они были лицом СССР за рубежом. Но почему было не предоставить остальным гражданам возможность свободно зарабатывать и покупать эту самую валюту, приобретать за неё импортные продукты? В знаменитой советской методичке, «100 вопросов и ответов об СССР», я что-то ответа на этот вопрос не припомню:

https://olegmakarenko.ru/2303765.html