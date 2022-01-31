Мнение: Антисемитизм в США

Все-таки многого про Америку мы еще не знаем, оказывается. Читаю тут у Вадима Ольшевского (профессор математики из американского университета) пост про Сэлинджера – и он вдруг выдает вот такое, причем совершенно между делом, как нечто общеизвестное:

“В те годы евреев в США не принимали в университеты, невозможно было устроится на академическую, юридическую, работу, в СМИ. Евреи старались скрыть свое еврейство, меняли фамилии”.

Речь про довоенную (30-е годы) Америку. Я не то что возражаю, а не пойму: и что, правда так было?! Мы-то знаем, что в те годы (и много спустя) в Штатах были расизм и сегрегация в отношении негров. А антисемитизм был в Германии. Но чтоб была до такой степени сегрегация и в отношении евреев в США?!.. Кто что знает об этом, друзья?

Я лишь слышал, что в то время знатным антисемитом, который даже книжки писал по теме, забористее, чем Гитлер – был Генри Форд. Но вот так, чтоб и в университеты не брали – удивительно.

Впрочем, виновником в том, что я ничего не знаю об этом, надо считать Голливуд. Потому что про угнетение негров в Штатах я смотрел много фильмов, а про угнетение евреев там же – ни одного. Но это, как мы теперь знаем, вовсе не означает, что ничего такого не было.