Мнение: Пушкин, Достоевский и Толстой как плохие примеры для детей

1. Очередной скандал в российской школе. На этот раз не из-за фото учителей в купальнике, а из-за слишком хорошего знания творчества Пушкина отдельными нашими педагогами:

https://ural-meridian.ru/news/352168/

В Свердловской области в городе Реж случился конфуз. Дело в том, что в одной из уральских школ, которая находится по улице Пушкина педагог ошибочно, как пишут журналисты, задала на дом читать сказку, а по факту поэму “Царь Никита и 40 его дочерей”. Задание предназначалось для учеников 4 класса, а сама книга имеет ограничения по возрасту 16+, поскольку содержит эротические строки. Сам автор называл ее шуточной.

“У царя Никиты подрастают сорок дочерей, прижитых им от разных матерей. Царевны обладают множеством прекрасных качеств, но не сознают, что лишены важной части тела, которую рассказчик не смеет назвать напрямую. Царь, под угрозой женщинам отрезать языки, «а мужчинам нечто хуже», запрещает подданным упоминать об этом недостатке в присутствие дочерей. Но царевны подрастают, и Никита собирает совет для поиска решения проблемы”, – тест из wikipedia.org.<…>

Как пишет Е1, после обращения взрослых к администрации школы прояснилось следующее: «Учитель сама толком не смогла объяснить, как это произошло, она хотела задать на дом «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях», но написала почему-то «Царь Никита…», — пояснила директор школы Светлана Шишканова. — Я в курсе этой ситуации. Учитель в любом случае наказан дисциплинарно».

Закончить эту историю хотелось словами Корфа Модеста Андреевича об Александре Сергеевиче Пушкине: «У него господствовали только две стихии: удовлетворение плотским страстям и поэзия, и в обеих он ушёл далеко».

И действительно, хорошо известно, что Александр Сергеевич был большим бабником и писал по молодости весьма фривольные стихи, по тем временам считавшиеся лёгкой порнографией.

Также Пушкин был завзятым дуэлянтом. «Донжуанский» список Пушкина я здесь приводить не буду, но вот весьма любопытный список его дуэлей:

https://peterburg.center/story/vse-dueli-s-pushkina-sostoyavshiesya-i-nesostoyavshiesya-poedinki-russkogo-poeta.html

1816 год. Пушкин вызвал на дуэль Павла Ганнибала, родного дядю. Причина: Павел отбил у молодого 17-летнего Пушкина даму на балу. Итог: Дуэль отменена. Ганнибал написал: Хоть ты, Саша, среди бала. Вызвал Павла Ганнибала, Но, ей Богу, Ганнибал Не подгадит ссорой бал!

1817 год. Пушкин вызвал на дуэль Петра Каверина, своего друга. Причина: сочиненные Кавериным шутливые стихи. Итог: Дуэль отменена.

1819 год. Пушкин вызвал на дуэль поэта Кондратия Рылеева. Причина: Рылеев пересказал на светском салоне шутку Толстого про Пушкина. Будто бы его высекли в тайной канцелярии. Итог: Дуэль не состоялась.

1819 год. Пушкин вызвал на дуэль и графа Фёдора Толстого. Причина: Шутка что Пушкина высекли в тайной канцелярии. Дуэлянты обменялись едкими эпиграммами, но у барьера так и не встретились. Итог: Дуэль не состоялась.

1819 год. Пушкина вызвал на дуэль его друг Вильгельм Кюхельбекер. Причина: шутливые стихи про Кюхельбекера, а именно, пассаж “кюхельбекерно и тошно”. Итог: Вильгельм в Пушкина выстрелил, а Пушкин в Вильгельма нет.

1819 год. Пушкин вызвал на дуэль Модеста Корфа, служащего из министерства юстиции. Причина: слуга Пушкина приставал пьяным к слуге Корфа, и тот его избил. Итог: Дуэль отменена.

1819 год. Пушкин вызвал на дуэль майора Денисевича. Причина: Пушкин вызывающе вел себя в театре, крича на артистов, и Денисевич сделал ему замечание. Итог: Дуэль отменена.

1820 год. Пушкин вызвал на дуэль Фёдора Орлова и Алексея Алексеева. Причина: Орлов и Алексеев сделали Пушкину замечание за то, что тот пытался в пьяном виде играть в бильярд и мешал окружающим. Итог: Дуэль отменена примирением сторон.

1820 год. Дуэль с неизвестным греком. Причина: кишиневского грека (его фамилия не сохранилась) Пушкин вызвал на дуэль, так как тот удивился, как мог Пушкин не знать какую-то книгу, о которой случайно зашла речь. Итог: Дуэль не состоялась.

1821 год. Пушкин вызвал на дуэль на саблях офицера французской службы Дегильи. Причина: ссора с невыясненными обстоятельствами. Итог: Дуэль не состоялась Дегильи отказался.

1822 год. Пушкина вызвал на дуэль подполковник Семен Старов. Причина: не поделили ресторанный оркестр при казино, где оба предавались азартной игре. Итог: стрелялись, но оба промахнулись.

1822 год. Пушкин вызвал на дуэль 65 летнего статского советника Ивана Ланова. Причина: ссора во время праздничного обеда. Ланов назвал поэта молокососом, а в ответ получил от Пушкина звание винососа и вызов на дуэль. Итог: Дуэль отменена, Пушкина посадили под арест.

1822 год. Пушкин вызвал на дуэль молдавского вельможу Тодора Балша, хозяина дома, где он гостил в Молдавии. Причина: Пушкину недостаточно учтиво ответила Мария на некий вопрос супруга Балша. Итог: стрелялись, но оба промахнулись.

1822 год. Пушкин вызвал на дуэль бессарабского помещика Скартла Прункуло. Причина: Тот был в качестве секунданта на дуэли, где Пушкин был так же секундантом, и они не договорились о правилах дуэли. Итог: Дуэль отменена.

1822 год. Пушкин вызвал на дуэль Северина Потоцкого. Причина: дискуссия за обеденным столом о крепостном праве. Итог: Дуэль отменена.

1822 год. Пушкина вызвал на дуэль штабс-капитан Рутковский. Причина: Пушкин не поверил, что бывает град весом в 3 фунта (а градины такого веса все-таки бывают) и высмеял отставного капитана. Итог: дуэль отменена.

1822 год. Пушкин вызвал на дуэль кишиневского богача Инглези. Причина: Пушкин домогался его жены, цыганки Людмилы Шекора. Итог: Дуэль отменена, Пушкин был посажен под арест.

1822 год. Пушкина вызвал на дуэль прапорщик генерального штаба Александр Зубов. Причина: Пушкин уличил Зубова в шулерстве во время игры в карты. На дуэль Пушкин явился с фуражкой, полной черешни, и ел ягоды, пока соперник в него целился. Итог: Зубов стрелял в Пушкина (мимо), а сам Пушкин от выстрела отказался.

1823 год. Пушкин вызвал на дуэль молодого молдавского писателя Ивана Руссо. Причина: личная неприязнь Пушкина к этой персоне. Итог: Дуэль отменена.

1826 год. Пушкин вызвал на дуэль Николая Тургенева, одного из руководителей Союза благоденствия, члена Северного общества. Причина: Тургенев ругал стихи поэта, в частности, его эпиграммы. Итог: Дуэль отменена.

1827 год. Пушкина вызвал на дуэль артиллерийский офицер Владимир Соломирский. Причина: Пушкин, бывая в доме князя Урусова, пользовался вниманием его дочери по имени София, к которой его приревновал Соломирский. Итог: Дуэль отменена благодаря усилиям секундантов.

1828 год. Дуэль с неизвестным. Причина: Неизвестна. “Мне удалось даже отвести его от одной дуэли. Но это постороннее”… Ф. Н. Глинка. Из письма к Бартеневу. Историки практически ничего не знают об этой дуэли. Итог: Дуэль отменена благодаря усилиям Ф. Н. Глинки.

1828 год. Пушкин вызвал на дуэль министра просвещения Александра Голицына. Причина: Пушкин написал дерзкую эпиграмму на министра и тот устроил ему за это допрос с пристрастием. Итог: От дуэли противников удержал поэт и публицист Фёдор Глинка.

1828 год. Пушкин вызвал на дуэль секретаря французского посольства в Петербурге Лагрене. Причина: неизвестная дама на балу и услышанная фраза обращенная к Пушкину “Прогоните его”. Итог: Дуэль отменена.

1829 год. Поэт вызвал на дуэль Хвостова, чиновника министерства иностранных дел. Причина: последний плохо выразился об эпиграммах Пушкина, в которых автор сравнивает Хвостова со свиньёй. Итог: Дуэль отменена.

1836 год. Поэт вызвал на дуэль Репина Причина: Та же, что и в предыдущем случае — недовольство вызванного стихами Пушкина о себе. Итог: Дуэль отменена.

1836 год. Дуэль с чиновником министерства иностранных дел Семеном Хлюстиным. Причина: Та же, что и в двух предыдущих случаях. Итог: Дуэль отменена.

1836 год. Поэт вызвал на дуэль Владимира Сологуба. Причина: Нелестный отзыв Владимира жене Пушкина — Наталье. Итог: Дуэль отменена.

1936 год. Пушкин вызвал на дуэль Дантеса. Причина: Анонимные письма “рогоносца” с намёком на связь Дантеса с Натали. Итог: Дуэль отменена, так как Дантес сделал предложение сестре Натали — Екатерине Гончаровой.

1837 год. Пушкина вызвал на дуэль нидерландский посол Геккерн, но драться за себя послал приёмного сына — Жоржа Дантеса. Причина: Письмо Пушкина, в котором он резко отозвался о Геккерне как об отце Дантеса, нелестно охарактеризовал его приёмного сына и “отказал им от дома”. Дуэль с Дантесом состоялась 27 января на Чёрной речке. Итог: Пушкин был ранен: пуля перебила шейку бедра и проникла в живот. Для того времени ранение было смертельным. Дантес ранен в правую руку (пуля рикошетит от пуговицы на груди).



Даже если исключить из этого списка чисто анекдотические истории, всё равно набирается целый ряд случаев покушения на убийство и, по факту, попыток самоубийства.

Нашим учителям и в целом нашей системе образования нужно быть осторожнее. Многие впечатлительные подростки выходят из наших школ с убеждением, что Пушкин и другие великие писатели – это почти святые люди, идеальные примеры для подражания. Это не вполне так. Пушкин, видимо, был человеком хорошим, но несколько буйным. Про многих других школьных классиков не скажешь и этого.

Кстати, в отличие от современных скандальных рэперов и ютуберов, Пушкин был патриотом. Ссылки за политические эпиграммы он отбывал не за границей, а в Крыму, на Кавказе и в своём имении Михайловское, где писал замечательные и, по большей части, вполне цензурные стихи о России.

2. Пушкин, между прочим, одно время страдал от увлечения картами: свою «Пиковую даму» он написал со знанием дела.

Но самым известным игроманом в русской литературе был, конечно же, Фёдор Достоевский. Он неоднократно проигрывался в пух и прах, закладывал семейные ценности и спускал деньги, выданные ему «Литературным фондом» (тогдашним Союзом писателей) на лечение в Европе.

Знаменитые романы Достоевского «Игрок» и «Идиот» были во многом автобиографичными, а написаны они были ради того, чтобы расплатиться по долгам с кредиторами:

https://www.kommersant.ru/doc/3771551

Впрочем, надо отдать должное Фёдору Михайловичу: в последние 10 лет жизни он всё-таки смог справиться с пороком, прекратил играть в рулетку, передал управление финансами жене и смог обеспечить достойную жизнь для своих детей.

3. Менее известно, что игроманом был также Лев Толстой:

https://www.culture.ru/materials/183271/lenitsya-kak-lev-tolstoi

https://zemfort1983.livejournal.com/1372386.html

28 января 1855 года. Два дня и две ночи играл в штосс. Результат понятный — проигрыш всего — яснополянского дома. Кажется, нечего писать — я себе до того гадок, что желал бы забыть про свое существование.

И действительно: главный дом в знаменитом толстовском имении Ясная Поляна был писателем проигран. Промотав родовое гнездо, Лев Толстой был вынужден переехать в более скромный домик по соседству.

Вероятно, если бы не этот финансовый крах, Толстой с меньшей охотой ходил бы в крестьянских косоворотках и не так активно проповедовал бы непротивление злу насилием. С другой стороны, Лев Николаевич тоже отчасти писал свои романы для поправки материального положения.

Так что, хотя Толстой и Достоевский проигрались, русская культура в конечном итоге от этого лишь выиграла. А вот Пушкина и Лермонтова дуэли до добра не довели.