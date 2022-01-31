Гарик Харламов переболел свиным гриппом

Гарик Харламов пояснил в YouTube-подкасте DASH ведущей Даше Исаевой о перенесенном недуге. Как оказалось, комик переболел свиным гриппом.

Гарик Харламов сообщил, что в его жизни все происходит не так, как у всех. Многие сейчас заражаются омикрон-штаммом коронавируса, а он столкнулся со свиным гриппом. Болезнь протекала в тяжелой форме – температура тела поднималась выше 39 градусов.

У Гарика Харламова даже было предобморочное состояние, после чего ему вызвали скорую помощь. Потребовалась госпитализация, для определения причины ухудшения самочувствия были взяты анализы, в том числе и на коронавирусную инфекцию, чтобы решить, в какое именно отделение посещать звездного пациента. Пока ожидались ответы, комику пришлось лежать в приемной. Позднее выяснилось, что заразился он свиным гриппом в Сочи во время проведения корпоратива.

Источник: lenta.ru