 

Официально: Рианна и A$AP Rocky ждут ребенка

31.01.2022, 18:32, Разное
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Несколько минут назад Рианна и A$AP Rocky подтвердили слухи, которые ходили в СМИ уже несколько месяцев: они скоро станут родителями! Издание People опубликовало кадры, снятые звездным фотографом Майлзом Диггзи, на которых влюбленные идут по заснеженной улице. При этом у РиРи оголен округлившийся живот.

Беременность Рианны в сети обсуждали давно. Впервые об этом заговорили в ноябре, когда Рианне присудили звание национального героя Барбадоса. На церемонии певица появилась в облегающем платье, которое подчеркивало ее живот. А в последние недели пара часто попадала в объективы папарацци, причем Рианна на кадрах была исключительно в мешковатых одеждах.

Напомним, слухи о романе между Рианной и A$AP Rocky поползли еще в начале декабря 2020-го, когда они были замечены на прогулке по Нью-Йорку, а перед этим их видели вместе на ужине в отеле Beatrice Inn. Чуть позже инсайдер People заявил, что артисты начали встречаться еще в ноябре, и они “действительно неразлучны”. В мае 2021-го, спустя месяц после того, как папарацци сняли влюбленных на выходе из ресторана Delilah в Лос-Анджелесе, в беседе с репортером рэпер назвал Рианну “любовью всей его жизни” и “его леди”.

В качестве пары влюбленные дебютировали на дорожке бала Института костюма Met Gala в середине сентября.



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