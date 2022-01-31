Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья

За минувшие сутки в Московской области было зафиксировано 11 470 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют обновленные данные регионального оперативного штаба по коронавирусу.

По числу суточных заболеваний лидирует Подольск: он стал единственным из округов Подмосковья, где выявили свыше тысячи инфицированных (1072 человека). На втором месте находится Ленинский округ, где заразились 780 жителей, а тройку лидеров замыкает Раменское с 704 заболевшими, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.

Помимо них в число худших по коронавирусу попали Пушкино (571), Серпухов (490), Мытищи (489) и Дмитровский округ (442). Стоит отметить, что в двух округах – Рошале и Молодежном – не было выявлено ни одного нового заражения ковидом, сообщают “Вести Подмосковья”.