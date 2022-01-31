 

Володин запустил опрос о снижении нештрафуемого порога скорости

31.01.2022, 18:28, Разное
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Володин напомнил официальную позицию Госдумы по этому вопросу. По его словам, подобные инициативы не имеют под собой серьезных оснований и расчетов.

“Во-вторых, выдержать эти требования крайне сложно. В-третьих, их введение повлечет за собой повышение коррупции”, – написал спикер.

Володин призвал авторов таких предложений учитывать, что большинство парламентариев высказались категорически против снижения нештрафуемого порога.

“Совершенно непонятно, зачем инициировать подобные решения, если нет обоснования и их поддержки”, – заключил Володин.

Спикер ГД разместил опрос об отношении к снижению порога в своем телеграм-канале. Пользователям доступны два варианта ответа: “отрицательно” и “положительно”.



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