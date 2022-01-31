Чем больше людей ревнуют к успеху, тем очевиднее ваши способности: как найти «противоядие» от завистливых коллег

Чужая зависть – высокая оценка вас и ваших достижений. С одной стороны, такое отношение льстит, а с другой – реально мешает жить. Зависть сотрудников может выбивать из колеи и создавать токсичную атмосферу в коллективе. Разбираемся, как поступать в такой ситуации.

Начните с себя

Посмотрите, как ведете себя вы. Быть может, не зря к вам настроены негативно? Ведь одними людьми восхищаются за их достижения, в то время как с другими постоянно соревнуются и стремятся подавить. Так получается из-за некорректной самопрезентации. Если вы ведете себя высокомерно по отношению к коллегам, унижаете их, подчеркиваете свое превосходство и т.д., то неудивительно, что люди будут настроены против вас. Они не будут радоваться вашим успехам, пока вы будете болеть звездной болезнью.

Совет: измените отношение к другим на более благожелательное, перестаньте демонстрировать превосходство, и окружающие сменят гнев на милость.

Измените свое мышление

Вместо того чтобы страдать от чужой зависти, подумайте о позитивной стороне. У вас есть то, чего нет у других. Они хотели бы оказаться на вашем месте, но не могут, поскольку у них не хватает талантов, способностей, усидчивости, терпения и т.д. Проявите к ним эмпатию. Представьте, как тяжело живется им, когда зависть съедает их изнутри. Здесь можно только пожалеть людей, которые постоянно испытывают столь негативные эмоции.

Размышляя в таком духе, вы станете более снисходительно относиться к коллегам, проявите мудрость и великодушие. Но не забывайте, что нельзя проявлять высокомерие. Будьте мудры, но смиренны и скромны.

Воспринимайте завистников как поклонников

Обратите внимание на то, как некоторые артисты относятся к своим хейтерам. Они считают этих завистников своей аудиторией и самыми преданными фанатами. Так оно и есть. Ведь если человек систематически оставляет комментарии, пусть даже и негативные, значит, он постоянно следит за жизнью кумира.

Если вас постоянно обсуждают в офисе, значит, вы тоже звезда. Все ваши коллеги сами своим поведением подтвердили вашу значимость. Вам же остается только быть благодарным за такую высокую оценку.

Держите марку и не ударяйте в грязь лицом. Не отвечайте негативом на негатив – будьте как можно более положительным. Вот “противоядие”, с помощью которого вы точно уложите всех недоброжелателей на лопатки.

Вызовите завистника на откровенный разговор

Конечно, если коллега систематически делает вам пакости, то сложно не выйти из себя. В таком случае рекомендуется переговорить с завистником с глазу на глаз. Если он строит козни у вас за спиной, то это свидетельствует о его трусости. Если вы вызовете его на откровенный диалог и дадите понять, что осведомлены о его проделках, то он может сильно вас испугаться и перестать заниматься такими вещами. Это очень действенный метод в борьбе с трусливыми завистниками.

Если же вы видите, что человек завидует не по-злому, а просто потому, что ему досадно из-за отсутствия у него же таких умений, как у вас, то протяните ему руку помощи. Подтяните его до своего уровня, став наставником. Таким образом из недоброжелателями вы сделаете себе союзника, а возможно, и единомышленника.