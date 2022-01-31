Ирландский рыболовецкий сейнер взял на абордаж российский корвет

МИД РФ назвал актом морского пиратства атаку ирландских рыбаков на Гвардейский корвет Балтфлота «Сообразительный». В субботу ирландцы взяли корабль на абордаж и шесть часов держали в неволе его команду.

«Сообразительный» был одним из двух корветов, которые первыми прибыли в район планировавшихся учений ВМФ России в Ирландском море. Визит российских кораблей вызвал резкое недовольство ирландской стороны, поскольку учения должны были проходить в исключительной экономической зоне Ирландии, где ведётся рыбная ловля. В субботу к «Сообразительному» полным ходом подошёл сейнер «Saint Patrick-12», его команда из 16 человек бросила абордажные крючья, высадилась на корвет и захватила капитанский мостик.

– Половина экипажа успела задраиться в дальних отсеках корвета, однако 52 человека попали в плен к пиратам и подверглись оскорблениям. Только через шесть часов захватчики освободили моряков и вернулись на своё судно. Они заявили, что намерены помешать учениям, в которых принимал участие «Сообразительный», – сообщили в пресс-службе ВМФ.

Капитан Шимус О’Риордан признался, что захват корвета произошёл по ошибке. Тремя днями раньше ирландские рыбаки решили блокировать российские корабли, чтобы они не распугивали рыбу в традиционных районах рыболовства. С тех пор ситуация изменилась – российский флот по требованию Ирландии перенёс учения в другое место, но на сейнере сломалась рация и новости до него не дошли.

Россия намерена обратиться в Морской трибунал ООН с требованием денежной компенсации за срыв ирландскими рыбаками программы учений.

—