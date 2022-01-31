Рассел Кроу впервые за год появился на публике с молодой возлюбленной

57-летний Рассел Кроу и 30-летняя Бритни Териот вместе уже почти 10 лет, но на публике они практически ни разу не появлялись, да и свой роман они подтвердили лишь осенью 2020 года. Папарацци несколько раз их фотографировали во время шопинга или велосипедных прогулок. Но в минувшие выходные влюбленные вместе посетили финальный матч Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) среди женщин.

На трибуне актер и актриса сидели рядом и без масок, поэтому фотографы легко смогли узнать их. Для похода на матч Рассел выбрал темно-синее поло Polo Ralph Lauren и шорты-бермуды, а Бритни была в трикотажном платье цвета хаки. Для обладателя премии “Оскар” это первое публичное появление за год – в марте прошлого года он был замечен на трибуне футбольного матча на стадионе в Сиднее. Той же прошлой весной в жизни Кроу произошла трагедия – актер потерял отца.

Рассел Кроу и Бритни Териот, 29 января 2022 года

Рассел Кроу и Бритни Териот познакомились в 2012 году на съемках фильма “Расколотый город” и вскоре начали встречаться. При этом за все эти годы они не связали себя никакими обязательствами: они не женаты и общих детей у них нет. Актер был официально женат лишь однажды: с 2003 по 2012 год его женой была Даниэль Спенсер (при этом бракоразводный процесс был завершен лишь в 2018 году). У них есть двое сыновей – старшему Чарльзу сейчас 18 лет, а младшему Теннисону – 15.

Уроженец Новой Зеландии Рассел Кроу живет сейчас в Австралии и крайне редко появляется на каких-либо светских мероприятиях, а на красной дорожке в Голливуде его и вовсе не видели много лет. В 2017-м в сети разлетелись фотографии актера со съемочной площадки фильма “Стертая личность” (Boy Erased) – интернет-пользователи бурно обсуждали изменившуюся форму артиста. Как оказалось, актер поправился до 140 килограмм, но лишь для участия в фильме. Также он набирал вес тремя годами ранее для фильма “Славные парни” Кроу набирал вес до 120 килограммов:

Вообще, набирать вес совсем нетрудно. Тяжело приходится, когда потом возвращаешься к тренировкам. Мне понадобилось три месяца после съемок “Славных парней”, чтобы вернуться в прежнюю форму. Но в августе — а снимали мы “Парней” в начале прошлого лета — я уже набрал ход и к декабрю был в форме.

Но, судя по свежим кадрам, актера устраивает его нынешняя форма и после съемок Рассел худеть не стал.

Рассел Кроу, 2014 год