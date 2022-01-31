Через всю Москву: Собянин представил проект уникальной транспортной магистрали

Строительство Северо-Восточной (СВХ) и Юго-Восточной (ЮВХ) хорд находится в завершающей стадии. Их соединение создаст транспортную артерию от Симферопольского шоссе до платной трассы на Санкт-Петербург. Ответвление новой магистрали пойдет в Некрасовку.

Рабочее название трассы – Московский скоростной диаметр (МСД). Его длина составит 68 километров. Магистраль свяжет важнейшие транспортные артерии столицы – Северо-Западную хорду, Алтуфьевское, Дмитровское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Волгоградский проспекты и Рязанский проспекты, Южную рокаду, Каширское и Варшавское шоссе.

“По своим масштабам и значению МСД сопоставим с МКАДом”, – подчеркнул Собянин.

На севере МСД будет выходить на федеральную трассу М 11 до Санкт-Петербурге, на востоке – на будущую скоростную магистраль до Казани, на юге – на трассу М 2 “Крым” и магистраль “Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе”.

МСД позволит жителям столицы быстрее и комфортнее перемещаться по городу. На новой магистрали не предусмотрено светофоров, поэтому попасть из одной части Москвы в другую можно будет за 40 минут.

“В зависимости от расстояния и времени суток время в пути сократится от 10 до 50 минут. Дорога в аэропорты Шереметьево и Домодедово сократится на 20-25 минут. При этом транзита грузового транспорта на диаметре не будет”, – рассказал мэр столицы.

Трасса разгрузит центр города, Третье транспортное кольцо, МКАД и вылетные магистрали. Водители, которые из-за пробок пересаживались на метро, вновь смогут спокойно сесть за руль. Таким образом, МСД снизит нагрузку на подземку.

Собянин выразил уверенность, что строительство МСД завершится в 2023 году. Он предложил москвичам проголосовать за название трассы на портале “Активный гражданин”.

Впервые о необходимости строительства хорд в Москве заговорили в 1930-е годы. В Генплане столицы 1971 года была заложена возможность строительства четырех таких магистралей, но из-за нехватки финансирования идею отложили. К планам вернулись лишь в 2011 году.

За последние 10 лет в Москве построено 1033 километра дорог – 18% улично-дорожной сети города. В ближайшие два года в столице появится еще 188 километров дорог, 70 искусственных сооружений и 37 пешеходных переходов.