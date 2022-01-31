Риск заражения COVID-19 значительно снижен у детей полностью привитых родителей



1

минута

Эпидемиологи исследовательского института Clalit проанализировали данные о заболеваемости 582 тысяч непривитых детей и подростков из 231,5 тысячи семей во время двух волн COVID-19 в Израиле: с января по март 2021 года и с июля по сентябрь 2021 года. В этот период в стране активно велась массовая вакцинация взрослого населения.

Результаты наглядно показали, что когда ребенок окружен полностью привитыми взрослыми, его шансы не заразиться значительно повышаются. В семьях, где вакцину получил только один из родителей, риск инфицирования вариантом альфа был снижен на 26%. Если оба родители полностью привиты, вероятность заражения у детей была ниже на 72%.

Данные по варианту дельта, который доминировал во время второй волны заболеваемости в Израиле, были несколько ниже: при условии полной вакцинации одного родителя риск инфицирования ребенка уменьшался на 20,8%. В случае, если привиты отец и мать — на 58,1%. Примечательно, что эти показатели были одинаковы для всех возрастных групп детей.

«Вакцинация обеспечивает не только прямую, но и косвенную защиту для непривитых людей, живущих с вакцинированными в одном домашнем хозяйстве», — сообщили эпидемиологи.

Поскольку исследование проводилось до распространения омикрона, ученые отметили, что эффективность косвенной защиты с большой вероятностью снижена, особенно в семьях, где родители еще не прошли ревакцинацию.

Чем опасен омикрон для детей?

Собрали научные данные и мнения врачей о том, почему так важно защитить детей от нового варианта коронавируса и как вовремя распознать его симптомы.

Читать статью

Напомним, широкое распространение омикрона вызвало взрывной рост заболеваемости коронавирусом во многих странах, включая Россию. В Москве число выявленных случаев COVID-19 в младших возрастных группах увеличилось в 14 раз с 2 тысяч в неделю до 28 тысяч. Количество госпитализаций выросло в 10 раз, каждые сутки в коронавирусные стационары Москвы попадает в среднем 120 детей, из-за чего была приостановлена плановая госпитализация маленьких пациентов.

Аналогичная картина наблюдается в США, где в больницы ежедневно попадают в среднем около 800 детей и подростков до 18 лет, рост по сравнению с предыдущей неделе составил 80%. Это самые высокие показатели тяжелой заболеваемости детей за всю пандемию, подчеркивают эксперты.

«Лучший способ защитить детей сейчас — это прививка, в том случае, если они имеют возможность ее получить. Кроме того, они должны быть окружены только вакцинированными людьми», — цитирует CNN директора CDC Рошель Валенски (Rochelle Walensky).