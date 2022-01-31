 

Moderna защищает от омикрона детей и взрослых, но детей значительно лучше

31.01.2022, 14:32, Разное
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Во всем мире растет количество госпитализаций от распространения омикрон-штамма. На фоне этой ситуации американская биотехнологическая компания Moderna решила исследовать, какая доза ее собственной вакцины (мРНК-1273) необходима для эффективной нейтрализации омикрона в разных возрастных группах. Отметим, что пока речь идет только о предварительном исследовании, которое еще только ждет рецензий научного сообщества. 

Ученые оценили эффективность вакцины мРНК-1273 против омикрон-штамма у детей (от 6 до 12 лет), подростков (от 12 до 17 лет) и взрослых (от 18 лет и старше). Все взрослые и подростки получили две дозы по 100 мкг мРНК-вакцины-1273, при этом дети получали две дозы по 50 мкг мРНК-1273. В каждой группе было по 20 участников с отрицательным тестом на COVID-19, образцы сыворотки были собраны в ходе трех клинических испытаний. 

Примерно 95% взрослых через четыре недели после введения второй дозы вакцины мРНК-1273 имели высокие титры нейтрализующих антител к омикрону. Также нейтрализация вируса наблюдалась у 100% подростков и 100% детей из соответствующих групп через четыре недели после второй вакцины.

Таким образом, по результатам исследования, нейтрализующие титры против нового штамма через четыре недели после введения второй дозы вакцины у детей и подростков были серьезно выше, чем у взрослых. 

Эксперты считают, что эффективность вакцины мРНК-1273 против SARS-CoV-2, в частности против омикрона, у детей и подростков требует более подробных исследований в будущем.



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