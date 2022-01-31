Рискуя карьерой: Адель отменила концерты в Лас-Вегасе и Лондоне из-за проблем с бойфрендом

Вслед за отменой серии концертов в Лас-Вегасе Адель отменила и сольное выступление на премии Brit Awards, которое должно было состояться 8 февраля в Лондоне. Фанаты негодуют, а журналисты пытаются понять, что происходит с дивой, которая после долгого перерыва выпустила альбом, презентовала два клипа и готовила грандиозное шоу. Как удалось выяснить иностранным СМИ, главная причина, из-за чего Адель не в состоянии выходить на сцену, – это проблема в личной жизни. Инсайдеры утверждают, что певица последнее время ругалась со своим бойфрендом, спортивным агентом Ричем Полом, и чтобы спасти отношения, она бросила все и поехала к нему с Лос-Анджелес, где и живет до сих пор.

В раю проблемы. Вот почему она не может выступать, – цитирует слова источника New York Daily News.

Напомним, что 20 января, накануне долгожданной серии концертов Weekends With Adele, первый из которых должен был состояться 21 января в театре The Colosseum в Лас-Вегасе, Адель заявила об отмене шоу. Не сдерживая слез, артистка рассказала, что причина тому – коронавирус, которым заразилась половина ее команды.

Позже в СМИ высказались те, кто участвовал в подготовке представления, и они утверждали: истинная причина неожиданной отмены концертов Адель – сама Адель, точнее, ее капризы, непомерно завышенные требования к технике, недовольство готовыми декорациями. Несмотря на то, что многие фанаты выразили певицы свое недовольство, были и те, кто поддержал ее, надеясь скоро увидеть ее на других площадках. Теперь неизвестно, когда Адель все-таки появится на сцене.

Отметим, первые слухи о романе Адель и Рича Пола появились летом прошлого года. Впервые их увидели вместе еще в середине июля 2021, когда оба присутствовали на полуфинале NBA, в матче которого “Финикс Санз” проиграли “Милуоки Бакс”. Тогда, правда, журналисты не предполагали, что Рич и Адель встречаются, потому что молодые люди пришли на игру по отдельности, а во время матча сидели рядом и время от времени непринужденно переговаривались. Неделю спустя папарацци удалось сфотографировать певицу и агента на пороге модного нью-йоркского ресторана Cipriani. Рич нежно обнимал Адель, негласно подтверждая, что ужин был романтическим.

В сентября 2021 Адель опубликовала первое совместное фото с Ричи Полом, подтвердив тем самым роман, а позже она рассказала о новых отношениях в интервью Опре Уинфри.