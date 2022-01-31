В сети появилось редкое фото 14-летнего сына Константина Хабенского

Актер и с недавних пор художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова Константин Хабенский свою личную жизнь не афиширует. Известно, что у актера трое детей – от первого брака с журналисткой Анастасией Смирновой – сын Иван, и две дочери от второй жены, актрисы Ольги Литвиновой – Александра и Вера. Впрочем, на публике дети Хабенского появляются очень редко.

Например, на закрытой вечеринке в честь 50-летия Константина Юрьевича, которое он отметил две недели назад, присутствовал в том числе и его 14-летний сын. Его фото случайно попало в сеть только сейчас. Друг Хабенского, певец и композитор Леонид Агутин поделился селфи с Константином и Иваном в сторис своего Instagram.

Иван и Констатин Хабенский и Леонид Агутин Леонид Агутин на дне рождения Константина Хабенского

Напомним, что в 2000 году Константин Хабенский впервые женился. Его избранницей стала радиожурналист Анастасия Смирнова. Восемь лет спустя после продолжительной борьбы с раком мозга супруга Хабенского скончалась в Лос-Анджелесе Смирнова в возрасте 33 лет. Тогда сыну Константина и Анастасии Ивану было всего год и три месяца.

Второй женой Константина Юрьевича стала актриса МХТ Ольга Литвинова. Актеры поженились в 2013, а через три года стали родителями – у них родилась дочь Александра, в феврале 2019 появился и второй общий ребенок – снова девочка, которую родители назвали Верой.

О том, каким Константин был в детстве, рассказала его мама Татьяна Хабенская в книге “Мой адмирал”, отрывки мы публиковали здесь.

Константин Хабенский с дочерью Константин Хабенский и Ольга Литвинова