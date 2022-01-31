Мнение: О паре сотен слов про совесть и подругу, взорвавших Фейсбук

… А наутро она проснулась знаменитой ©

Жила-была девочка, папина дочка, дочкина мама. Играла в группе, выступала сольно, давала уроки музыки, писала музыку сама. Таких или похожих много в 145-миллионной России. А ещё она с детства писала стихи, больше для себя и друзей, чем для славы и Вечности. Писала и выкладывала их на Фейсбук, собирая по десятку лайков, а то и по сотне.

И вдруг…

Комбинация пирожков, белого стиха и прочего верлибра, начавшаяся со слов «моя подруга может улететь. в любой момент», буквально взорвало аудиторию Мордокниги: за один день почти полторы тысячи лайков, 102 комментария, 383 репоста.

Что же произошло?

Вот это творение стиха…

«моя подруга может улететь.

в любой момент мотнуть к аэропорту

и первым самолётом сделать вжух,

заранее прикинув направленье,

не выйдет так — угонит самолёт.

мой друг собрал тревожный чемодан

на случай предсказуемого «если».

у друга есть заманчивые визы

и свин морской, свистящий и мохнатый,

который влезет, если что, в рукав.

мой брат по мыслям платит пятый штраф

за то, что смеет говорить открыто,

за то, что вышел с теми, кто пытался

реальность изменить хотя бы как-то.

его посадят в следующий раз.

моя сестра по крови греет ужин

себе и мужу, неплохому парню,

который учит java и английский.

они хотят успеть продать квартиру,

родителям пока не говорят.

моя коллега, девочка со скрипкой,

чьей мощи позавидуют атланты,

вчера почти белела от бессилья,

случайно ткнув на новости по ссылке.

она играет музыку такую,

что некогда бывает оглядеться,

но есть ещё вакансия в оркестр

в варшаве. и в софии тоже есть.

моя давно затыканная совесть

сидит одна заполночь в тесной кухне,

перебирает буковки в фэйсбуке,

кивает, осторожно ставит лайки,

пока я подвожу бюджет за месяц,

заказываю папины лекарства,

кошачий корм и акварель для дочки.

мы с совестью как два пьеро нелепых

глядим в огонь у очага чужого

и видим в нём большие самолёты,

в чернильное взлетающие небо,

сестру и брата, друга и подругу,

морскую свинку в тесном рукаве…

любовь и страх вращаются по кругу

в моей остекленевшей голове.»

Наверное, и правда, тут что-то угодило в «больной нерв» российского социума, внешне оцепеневшего от страха и застывшего в летаргии, но внутри — болезненно-раздражённого. Настолько, что даже мелочь — цепляет

А вас — зацепило?

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