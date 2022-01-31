Стрельцы утешатся и за неделю: сколько времени надо каждому знаку зодиака, чтобы забыть старые отношения

Кто-то быстро отходит от расставания с партнером, а кто-то может тосковать по бывшим годами. Это зависит от многих факторов, в том числе от принадлежности к тому или иному знаку зодиака. Вот временные промежутки для каждого из знаков зодиака, в течение которых они полностью восстанавливаются от прежних отношений.

Овен: 1-1,5 года

Считается, что Овны быстро переходят из одних отношений в другие, однако это не совсем так. Если представитель огненной стихии по-настоящему любил экс-партнера, то ему понадобится в среднем от года до полутора лет, чтобы залечить душевные раны.

Телец: 4-5 лет

Тельцы долго влюбляются и потом так же долго пытаются разлюбить. Они очень тяжело переживают разрыв, поскольку ненавидят перемены. Вместе с расставанием Тельцы теряют почву под ногами, лишаются стабильности и уверенности в будущем. Поэтому годами они могут страдать по бывшему партнеру, мечтая о том, чтобы все вернулось на круги своя.

Близнецы: 5-6 месяцев

Близнецы отличаются переменчивым нравом, поэтому относительно легко и быстро приходят в себя после расставания. Они не склонны оплакивать бывшие отношения и скучать по прежним партнерам. Близнецы по возможности начинают крутить новые романы, чтобы отвлечься и не страдать от одиночества.

Рак: 0-6 месяцев

Раки очень быстро переходят из одних отношений в другие. Это происходит вовсе не из-за их поверхностного подхода. Дело в том, что представители водной стихии не переносят одиночества. Им необходимо постоянное присутствие партнера рядом. Они могут страдать в душе по бывшему, но жить уже с другим.

Лев: 6-12 месяцев

Представители огненной стихии ориентируются на окружающих. Они не заводят новых отношений сразу после расставания, чтобы другие не подумали о них плохо. С другой стороны, Львы не могут долгое время пребывать в одиночестве, чтобы окружающие не подумали, что они никому не нужны. Поэтому в течение полугода-года представители этого знака стараются вступить в новые отношения.

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Дева: 3-4 года

Несколько лет представители земной стихии могут пребывать в одиночестве после разрыва. Причина одна: им очень не нравится начинать все с нуля. Девы могут тешить себя мыслью о воссоединении с прежним партнером, потому что это тот человек, которого они уже знают.

Весы: 2-3 года

Представители воздушной стихии сильно привязываются к своим партнерам. Им сложно отпустить их после расставания. Весы будут постоянно размышлять о причинах разрыва, думать: «А если бы…», искать ошибки и т. д. Из-за этого им не удается быстро наладить личную жизнь. Пожалуй, два или три года — это тот срок, когда представителям воздушной стихии удается окончательно смириться с потерей бывшего партнера и вступить в новые отношения.

Скорпион: зависит от ситуации

Экспертам по астрологии сложно сказать, сколько по времени восстанавливаются Скорпионы. Все зависит от причин разрыва. Если просто не сошлись характерами, то представители водной стихии могут быстро погрузиться в новые отношения. Если же Скорпионы столкнулись с предательством, тогда им понадобятся долгие годы, чтобы залечить душевные раны.

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Стрелец: 0-2 месяца

Стрельцы быстро влюбляются, поэтому достаточно быстро, порой за неделю, приходят в себя после старых отношений. Еще встречаясь с партнером, они собирают вокруг себя поклонников, поэтому знают, к кому уйти после разрыва. В отношениях они не изменяют исключительно из уважения ко второй половинке. Если же уважения нет, тогда Стрельцы будут ходить налево с завидной регулярностью.

Козерог: 5-6 лет

Представителям земной стихии очень тяжело открываться в новых отношениях, поэтому они долго приходят в себя после разрыва. Могут понадобиться годы для того, чтобы Козероги закрутили новый роман. Обычно после расставания представители земной стихии с головой погружаются в работу.

Водолей: 4-5 месяцев

Даже если разрыв был очень болезненным, все равно Водолеи менее чем за полгода найдут себе нового партнера. А все из-за желания забыться и получить новые эмоции и впечатления. Уже в новых отношениях на Водолеев может изредка накатывать волна ностальгии по экс-партнеру.

Рыбы: 5 лет

Во время отношений Рыбы образуют с партнером как бы единое целое. Процесс сепарации после расставания дается очень нелегко. Представители водной стихии до последнего надеются на воссоединение. Они не чувствуют готовности вступать в новые отношения в течение ближайших пяти лет после расставания.