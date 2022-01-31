 

Цена фьючерса на отпущение грехов на Мосбирже превысила 2000$

31.01.2022, 12:51, Разное
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Мосбиржа зафиксировала очередной рекорд цены мартовского фьючерса на отпущение тяжких грехов, включая убийство. Впервые в истории его цена превысила 2000$.

Фьючерс на индульгенцию растёт на фоне роста напряжённости между Россией и Украиной. По мнению экспертов, Россия начнёт вторжение 29 февраля, в связи с чем растёт спрос на отпущение грехов со стороны военнослужащих. Также активно скупаются фьючерсы на отпущение таких грехов, как измена Родине, дезертирство, уклонение от военного призыва и незаконное пересечение границы. В московской епархии РПЦ считают, что в настоящее время индульгенции перепроданы, поскольку Россия намерена вторгаться на Украину в первую очередь ракетными войсками и авиацией, а не пехотой.

«Никакого дефицита нет, ситуацию раздули. Отпустить грехи всем желающим мы успели. Однако стоит понимать, что мы живём в эпоху капитализма, и церковь не может упустить возможность извлечь дополнительную прибыль из рыночной волатильности. Мы не распродаём запасы фьючерсов, поскольку индульгенции в марте и апреле ещё могут вырасти в цене, а если вторжение снова перенесут на более позднюю дату, то расти также будут и фьючерсы на индульгенции в более поздний период», – заявил глава Свято-Иоахимовского брокерского дома РПЦ протоиерей Мефодий (Кац).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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