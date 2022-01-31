Хроника текущих репрессий. Выпуск 8

Розыск брата Навального, аресты его сторонников и расширение списка «террористов».

На этой неделе Росфинмониторинг расширил список «экстремистов и террористов». Туда попали Алексей Навальный и его 11 соратников. Власти не забыли и об Олеге Навальном: ФСИН требует изменить ему условный срок на реальный, заодно его объявили в розыск.

Дело против журналиста Ивана Сафронова уже на финишной прямой — следователь ФСБ торопится передать материалы в суд и ограничил в ознакомлении с делом защиту, при этом адвокатам запрещено фотографировать материалы и делать выписки. Фактически защите приходится заучивать дело наизусть. Подробнее об этих и других событиях недели в восьмом выпуске «Хроники текущих репрессий».

Списки Росфинмониторинга

Оппозиционера Алексея Навального и его соратников включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из перечня на сайте ведомства.

В список также попали бывшие координаторы и сотрудники штабов Навального* Ксения Фадеева, Андрей Фатеев, Егор Бутаков, Вячеслав Гимади, Павел Зеленский, Захар Сарапулов, Вадим Останин, Георгий Албуров, Любовь Соболь, Лилия Чанышева и Руслан Шаведдинов.

Ранее в так называемый перечень «экстремистов и террористов» включили директора ФБК** Ивана Жданова и экс-руководителя сети штабов Навального Леонида Волкова.

Навальный, находящийся сейчас в покровской колонии № 2, сообщил, что не удивлен тем, что Росфинмониторинг включил его в свой реестр. Его комментарий опубликовали в Instagram политика: «Те, кто в Чечне уже совсем открыто похищают, пытают и убивают людей, — обычные госслужащие с окладом согласно тарифной сетке. Кем же я могу быть в этой системе? Только террористом. Чему тут удивляться?»

«Санитарное дело»

Уголовно-исполнительная инспекция внесла представление в Люблинский суд Москвы о замене условного срока реальным Олегу Навальному по «санитарному делу». Карточка опубликована на сайте суда. А буквально на следующий день после этой новости в лентах информагентств появилось сообщение, что МВД объявило Олега в розыск.

«Согласно рапорту, Навальный не вставал на учет, а объявление в розыск связано с тем, что инспекция приходила к нему по месту проживания и не обнаружила, видимо, там», — сообщил «Интерфаксу» адвокат Никос Параскевов.

На вопрос агентства о том, покинул ли Олег Навальный Россию, адвокат ответил, что ему об этом неизвестно.

6 августа 2021 года суд назначил Олегу Навальному год лишения условно с испытательным сроком, признав его виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК с применением ч. 4 ст. 33 УК) во время акции 23 января. Заседание о замене наказания Навальному назначено на 18 февраля.

Также в розыске оказался еще один фигурант «санитарного дела» и экс-глава московского штаба Навального Олег Степанов. По его словам, он пытался встать на учет во ФСИН, но не получилось.

«Я туда и звонил, и ездил. Но фсиновцы лишь предложили оставить контактный номер телефона (вдруг все сотрудники его потеряли) и ждать, когда вызовут. При этом пояснив, что наложенные судом запреты мне имеет смысл соблюдать уже сейчас, потому что решение вступило в силу. Но так как документов во ФСИН суд не присылал, то в зачет «отбывания» эти дни не идут. Вступление в силу было 7 октября. Сейчас 1 декабря, и ФСИН по-прежнему молчит», — заметил в Facebook Степанов.

В августе 2021 года ему назначили год ограничения свободы по «санитарному делу» из-за постов о январском митинге в поддержку Навального. Ему запретили покидать Москву, выходить из дома по ночам и участвовать в массовых акциях. До этого оппозиционер больше полугода находился под домашним арестом. В декабре прошлого года Степанов сообщил, что уехал из страны: «Я вижу свой отъезд неопределенно долгим. И это дополнительный стимул искать новые форматы политической работы, которая приблизит наступление Прекрасной РФ Будущего. А она наступит, несмотря на то, сколько человек будут вынуждены приближать ее из-за рубежа».

ФСИН также решила обратиться в суд, чтобы запретить осужденным по «санитарному делу» участницам Pussy Riot Марии Алехиной и Люсе Штейн посещать бары и рестораны в качестве «профилактики нарушений».

22 января девушки опоздали домой на семь минут. Спустя пять дней их вызвали в инспекцию для дачи объяснений. По словам Штейн, инспектор написала бумагу, что будет подавать ходатайство в суд о дополнительном ограничении. «То есть будет отдельное судебное заседание, на котором нам запретят БАРЫ», — сообщила у себя в Twitter оппозиционерка.

Участницы Pussy Riot Люся Штейн и Мария Алехина. Фото из соцсетей

Дело «Сети»***

Осужденного по делу «Сети» Василия Куксова во второй раз после возвращения с лечения от туберкулеза две недели назад поместили в штрафной изолятор, сообщает проект Rupression.

На этот раз Куксова отправили в ШИЗО на семь суток, проект не уточняет, за что именно. 12 января его перевели в колонию №16 Нижегородской области, после того, как он вылечился от туберкулеза. Уже 14 января его поместили в ШИЗО из-за того, что он якобы невнятно поздоровался с сотрудником колонии.

«За все предыдущие четыре года своего заключения он лишь однажды подвергался дисциплинарному взысканию, и оно уже давно погашено», — отмечает проект.

Туберкулез у Куксова обнаружили сотрудники больницы при пензенском СИЗО-1 еще в конце декабря 2019 года. Фигурант дела «Сети» с сентября жаловался на проблемы со здоровьем, после чего врачи неоднократно делали ему томографию легких, однако о ее результатах не сообщалось. Его госпитализировали для обследования только в декабре. При этом непосредственно лечение начали только в конце прошлого года.

Василий Куксов (в центре). Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Дело Сафронова

Лефортовский суд Москвы ограничил журналисту Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, и его адвокатам время на ознакомление с материалами дела. Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ Александра Чабана и ограничил время на ознакомление с делом до 11 февраля. Материалы составляют 23 тома, или около 10 тысяч страниц.

К делу также приобщены 40 компакт-дисков, четыре флеш-карты, распечатки материалов иностранных СМИ, распечатка электронной книги, ПЭВМ, планшет, два сотовых телефона, жесткий диск, загранпаспорта и авиабилеты, материалы, использованные при проведении исследований и экспертиз, визитная карточка представителя иностранной дипмиссии.

При этом адвокатам запретили делать фотографии материалов дела и даже делать выписки, а также проносить свое адвокатское досье в здание ФСБ.

О намерении Чабана подать в суд ходатайство об ограничении Сафронова и его защиты в сроках ознакомления с материалами дела стало известно в середине декабря. Адвокат журналиста Дмитрий Талантов тогда отмечал, что, помимо запрета на их копирование и выписки из них, Чабан отказывался лично принимать ходатайства, заявления и жалобы на свое имя, требуя, чтобы ему все высылали почтой.

Журналист, советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов в Лефортовском районном суде, 26 января 2022 года. Фото: РИА Новости

Дело Струкова

На бывшего фотографа московского штаба Навального Александра Струкова завели уголовное дело за комментарии в Сети. Его подозревают в возбуждении ненависти и призывах к терроризму за комментарии под новостями Znak в Telegram-канале издания.

26 января около полудня Струкова задержали у подъезда. Затем к нему домой вломились порядка 20 силовиков и провели обыск, изъяли компьютер.

По данным следствия, Струков с апреля 2021 года комментировал новости издания. Комментарии полицейские отправили на экспертизу, которая показала, что высказывания в сообщении содержат «лингвистические и психологические признаки угрозы совершения насильственных действий в отношении лиц русской национальности». Другие публикации Струкова эксперты оценили как «призыв к терроризму».

В материалах дела утверждается, что Струков якобы призывал физически уничтожать сотрудников МВД, членов «Единой России» и политиков. Против фотографа возбуждено уголовное дело по статьям о возбуждении ненависти и пропаганде терроризма (ст. 282 и 205.2 УК РФ). Накануне, 28 января, Струкова отправили в СИЗО.

Бывший фотограф московского штаба Навального Александр Струков. Фото из соцсетей

Андрей Карев, корреспондент судебного отдела

* Признаны судом экстремистскими.** Внесен Минюстом РФ в список «иноагентов», решением суда признан экстремистской организацией и запрещен в России.*** Организация признана террористической и запрещена в России.

—