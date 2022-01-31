“Сейчас наша энергия направлена на дочь”: Алексей Чумаков объяснил, почему они с Юлией Ковальчук пока не планируют второго ребенка

Пять лет назад звездная пара Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые стали родителями. На свет появилась дочка Амелия. Поклонники до сих пор ожидают нового прибавления в звездном семействе, в то время как сами артисты пока не настроены на рождение второго ребенка. И вот почему.

Мечты о второй дочке

Алексей стал очередным гостем передачи «Секрет на миллион». В интервью ведущей Лере Кудрявцевой музыкант честно рассказал о том, почему они с Юлией пока еще не обзавелись вторым ребенком. По его словам, всю энергию они тратят на дочь, «упиваются» времяпровождением с ней, ее воспитанием. У супругов даже элементарно отсутствует свободное время для зачатия второго ребенка. Алексей признался, что у них с супругой нет «ожидания аиста».

В то же время певец не исключает возможности стать папой во второй раз. Они уже обсуждали этот вопрос с Юлией. Алексей признается, что ему хотелось бы еще одну дочку. Это желание он объяснил тем, что ему проще воспитывать девочек в силу своего мягкого характера. В то же время Юлия не совсем согласна с такой оценкой мужа себя. Ковальчук считает своего супруга авторитарной и даже жесткой личностью. По словам певицы, это ей приходиться подстраиваться под мужа и даже отказываться от каких-то своих привычек.

Мудрый отец

Алексей в интервью Кудрявцевой заметил, что дочь быстро растет. Скоро она перестанет нуждаться во всеобъемлющей родительской любви. Музыкант прекрасно отдает себе отчет в том, что рано или поздно придется отпустить от себя ребенка, дать ему автономию. Вот тогда-то и будет уместным переключить внимание на младшего ребенка, задуматься всерьез о пополнении в семействе.

Напомним, что Юлия и Алексей являются весьма скрытными родителями. По-прежнему они не показывают дочку широкой аудитории. На всех снимках в “Инстаграме” Амелию можно увидеть разве что со спины. Звездные родители хотят оградить дочь от публичности.