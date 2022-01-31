 

Принц Гарри и Меган Маркл обвинили Spotify, который заплатил им 25 миллионов долларов, в дезинформации о COVID-19

31.01.2022, 11:42, Разное
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В воскресенье, на официальном сайте фонда Archewell, который является единственным рупором герцога и герцогини Сассекских, появилось новое обращение. Принц Гарри и Меган Маркл выразили обеспокоенность распространением фейков о COVID-19 на Spotify и призвали руководство платформы пересмотреть свою политику. Речь идет о стриминговом сервисе, с которым у монаршей четы подписан многомиллионный контракт на производство подкастов. 

С момента создания Archewell мы работали над преодолением глобального кризиса дезинформации в режиме реального времени. В апреле прошлого года наши соучредители начали выражать озабоченность партнерам в Spotify по поводу последствий дезинформации о COVID-19 на платформе. Мы продолжаем выражать нашу озабоченность Spotify, чтобы обеспечить внесение изменений в платформу. Мы рассчитываем на то, что партнеры будут действовать правильно, поэтому намерены продолжать нашу совместную работу, — сказано в заявлении.

Это заявление появилось через несколько дней после того, как руководство Spotify выступило в прессе с неожиданными откровениями. Оказалось, что с 2020 года, когда Меган и Гарри заключили контракт с платформой, они записали всего один подкаст с участием Элтона Джона, Джеймса Кордена и принца Арчи. Получается, что каждая минута этого выпуска стоит 650 тысяч долларов. Пресс-служба Spotify опубликовала объявление о поиске продюсера для проектов Archewell Audio, чтобы выпустить новое шоу к весне. 

Сейчас мы собираем команду, чтобы совместно с Archewell запустить новое шоу о выдающихся женщинах. Идеальный кандидат имеет опыт общения с известными людьми и равный интерес к поп-культуре, – заявил представить компании. 

Однако после обращения герцога и герцогини с обвинениями компании в распространении фейков объявление о вакансии исчезло. 

Меган Маркл и принц Гарри

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские, отказавшись от королевских обязанностей и привилегий в январе 2020 года, вскоре покинули Великобританию. Сейчас их постоянное место жительства – Лос-Анджелес, Калифорния, где они приобрели особняк в пригороде Монтесито. Весной прошлого года принц Гарри устроился на работу – в компании BetterUp он возглавляет департамент, занимающийся психическим здоровьем. Рассказывая о своей новой должности в декабрьском интервью, принц Гарри неожиданно сказал, что увольнениям, коих стало больше в пандемию, “надо радоваться”, чем вызвал негодование публики.



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