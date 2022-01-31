Мнение: Мирные протесты в Канаде, Джастин Трюдо сбежал

Протесты против Платона прошли в 2015 году почти незамеченными. Напомню, дальнобойщиков тогда заставили установить на каждую фуру специальное устройство, записывающее их маршрут. Дальнобойщики громко возмущались, пугали нас резким ростом цен на еду и прочими ужасами.

Я не дальнобойщик, но я видел много подобных систем, и я хорошо понимаю недовольство владельцев грузовиков. Все такие системы делаются криво, они кишат багами и имеют неудобный интерфейс. Причин тому несколько: тут и традиционная неуклюжесть близких к государству структур, и экономия на разработчиках, и недостаток квалификации у высокого начальства, и презрение к удобству пользователей. На всё это накладываются сжатые сроки — всё делается в последний момент, на белых нитках и костылях.

Повторюсь, это я не конкретно про Платон, это я про все подобные системы контроля, которые я видел — от ЕГАИС до ГИИС ДМДК. Бизнес, — особенно белый, — в первые годы внедрения сильно страдает от бюрократии и неразберихи. Чёрным перевозчикам, который возили товары безо всякого контроля и платили взятки на постах ГИБДД, полагаю, тоже невесело. Предположу, что после внедрения Платона средний размер взяток вырос, принудив некоторых хотя бы частично обелиться. Впрочем, повторюсь, это только моё предположение — возможно, у комментаторов будет больше информации.

Так вот, протесты против Платона, — вполне ожидаемые и, по совести говоря, вызывающие сочувствие, — прошли в 2015 году почти незамеченными.

В Канаде всё серьёзнее. Там дальнобойщиков попытались подвергнуть принудительной вакцинации, и водители, — ребята простые, от медицины далёкие, — взбунтовались. Они объединились в так называемый Конвой свободы, сформировали огромные колонны и двинулись на Оттаву, столицу Канады. Так как борьба с коронавирусом велась в Канаде весьма топорно, весьма болезненным для населения образом, другие канадцы поддержали водителей. Движение стало по-настоящему народным:

https://www.youtube.com/watch?v=yOAE3XrGq94

Больше видео вы можете найти на Ютубе, ищите по словосочетанию Freedom Convoy 2022.

Если бы во главе Канады стоял сильный правитель, может быть, он сумел бы спустить протест на тормозах. Однако с 2015 года Канадой правит Джастин Трюдо, главным «достоинством» которого является хорошее происхождение: он фактически унаследовал пост премьер-министра от своего отца, Пьера Трюдо, правившего Канадой в брежневские времена. Злые языки утверждают, что Джастин Трюдо — внебрачный сын Фиделя Кастро. Может быть, это и так, на фотографиях лидеры Кубы и Канады подозрительно похожи. Но всё же воспитывался Джастин Трюдо в Канаде, как сын премьера, так что мы можем считать его стопроцентным канадцем.

Так вот, Джастин Трюдо не отличается ни твёрдым характером, ни политическим обаянием. К простому народу он относится с опаской и пренебрежением, народ платит ему той же монетой. Как только господин Трюдо узнал, что организованные толпы дальнобойщиков двигаются в сторону его дворца, он немедленно уехал из столицы и спрятался в «секретной локации», чтобы «работать удалённо»:

https://www.foxnews.com/world/canada-pm-trudeau-undisclosed-location-freedom-convoy

Народные протесты развиваются по определённым законам. Иногда их можно подавить силой, иногда — уморить последовательным равнодушием. Чего ни в коем случае не должен делать вменяемый политик, так это показывать протестующим свою слабость. Канадский народ увидел, что Джастин Трюдо, лицо канадских элит, дрожит от страха. Сигнал понятен: «Ура! Мы ломим; гнутся шведы. О славный час! О славный вид! Ещё напор – и враг бежит».

Если вначале дальнобойщики просто хотели, чтобы их не вакцинировали принудительно при пересечении американо-канадской границы, теперь их требования выросли до политических: если ещё не официально, то как минимум на уровне лозунгов и плакатов.

Джастин Трюдо назвал протестующих «небольшим маргинальным меньшинством». Жалкая реплика — если бы Конвой свободы состоял из маргиналов, премьеру не было бы нужды спасаться из столицы бегством.

Чем всё это закончится, непонятно. Противостояние зашло довольно далеко, и даже если господин Трюдо отменит давящие на бизнес карантинные меры, возможно, будет уже поздно. Коронавирус — далеко не единственная проблема в стране. К примеру, борцы за свободу из Квебека давно уже требуют отделения от чуждой им англоязычной Канады, они хотят жить в своём собственном государстве, и население региона их поддерживает. Хаос в столице — удачный момент выйти на улицы, чтобы заявить о своих правах.

На этом фоне весьма любопытно читать сообщество русскоязычных канадцев в Живом Журнале. В своё время эти блогеры дружно поддерживали протесты в России, ходили с белыми ленточками и писали гневно-ехидные посты про «партию жуликов и воров». Теперь, когда протесты начались в Канаде, тон их реплик сменился на несколько более сдержанный. Цитирую пару характерных постов:

https://torontoru.livejournal.com/2890271.html

Люди, которые рукоплещут траккерам в Оттаве, напоминают интеллигентов, поддерживающих большевиков чуть больше века назад. Учтите, у траккеров повестка дня куда шире, чем просто отмена вакцинных мандатов. Это деструктивная сила, которая уже словила хайп и момент. Радоваться такому повороту событий я бы не стал.

Не представляю, как правительство будет сбивать эту волну. По-видимому, никак. Не потому что таких способов нет, а потому что импотенты. Я не ставлю под сомнение то, что их поведение в последний месяц совершенно неадекватно. На протяжении последних двух лет я абсолютно поддерживал все принимаемые меры, и если сейчас мои симпатии скорее на стороне траккеров, то это надо было сильно постараться, чтобы достичь такого результата. Однако я с нетерпением жду, когда эта вакханалия закончится.

https://torontoru.livejournal.com/2891010.html

Мне удалось заснять парочку майданутых, которые готовятся захватить парламент и напихать Трюдо много, много снега за шиворот. Но это потом.

Новости с линии фронта — протестующие водители грузовиков ведут себя как настоящие джентльмены: «Помимо гудков и криков, протесты в пятницу и субботу были мирными, и полиция Оттавы не сообщала о случаях насилия или травм. Организаторы неоднократно призывали протестующих быть мирными и избегать агрессивного поведения, угроз и проникновения на чужую территорию».

При этом наш местный идиот и по совпадению мэр столицы Джим Уотсон начал верещать, что жители Оттавы недовольны протестами.

Как житель столицы я могу сказать, что мэр врёт как российское телевиденье – мы вполне довольны протестом, давно было пора!

Дело ведь не в вакцинации от ковида – люди имеют право добровольно вакцинироваться или не вакцинироваться.

Дело в абсолютно идиотской политике властей, которая не только не имеет никакой логики, но и нарушает права канадцев.

Если невакцинированные водители грузовиков 2 года доставляли продукты и товары всей Канаде без всяких проблем, то что вдруг поменялось, и почему вдруг они должны терять средства к существованию?

Канадцы пытаются узнать это у наших либеральных вождей, но никак не могут найти Путина, пардон, Трюдо. Он спрятался.

И последняя хорошая новость – цена на бензин в Оттаве подобралась к $1.50 (90 рублей) за литр самого регулярного, но ещё не перешагнула.

Небо над столицей стало затягиваться…

Канадский телеканал, — подконтрольный властям, разумеется, — заявил уже, что за протестами дальнобойщиков стоят русские.

https://twitter.com/TrueNorthCentre/status/1487465754668810240

Разумеется, это полная ерунда, они ничего не докажут. Но всё же я думаю, что у нас перед канадцами должок. Канадцы на официальном и полуофициальном уровне последовательно поддерживали каждый протест в России — в надежде довести дело до революции, а потом забрать у нас тот кусок Арктики, который принадлежит нам по праву, и на который Канада давно облизывается.

Теперь, полагаю, мы должны оказать ответную любезность и поддержать канадский народ — или при помощи публикации компромата на коррумпированное правительство Трюдо, или перечислением денег на счета протестующих, или каким-нибудь ещё креативным способом.