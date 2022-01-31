 

Любовь Толкалина призналась, что ей предлагают баснословные суммы за совместный ужин

31.01.2022, 11:32, Разное
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Любовь Толкалина признается, что встречала много навязчивых мужчин. Актриса рассказала, что ей предлагали баснословные суммы за то, чтобы встретиться и просто поужинать вместе.
Среди фанатов актрисы часто попадаются очень настойчивые личности, которые не могут держать под контролем собственные чувства. Любовь Толкалина объясняет, что немного боится, когда мужчины бывают на всех ее спектаклях подряд, дарят букеты и даже предлагают огромные суммы за свидание. Она не понимает, что у таких людей в мыслях и не может представить, с кем бы хотела так поужинать. Есть личности, с которыми просто хочется пообщаться и без денег.

Известно, что длительный период актриса была в отношениях с Егором Кончаловским. У них есть взрослая дочь. Союз с режиссером распался в 2017 году. Любовь Толкалина уверяла поклонников, что с экс-супругом они сохранили дружеские отношения.

Потом фанаты думали, кем же занято сердце актрисы. Они предполагали различные варианты, куда включали Вячеслава Манучарова, Бориса Гребенщикова и даже ведущего Джона Уоррена. Был период, когда Любовь Толкалина встречалась с композитором Саймоном Бассом. Ему она посвятила свои фото в стиле «ню».

Источник: www.starhit.ru



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