Мне 20 лет, ипотеке — больше

Истории о первой кредитной ответственности: почему молодые люди берут ипотеку?

«Мне 23, и у меня ипотека. Говорят, это лечится» — так начинается текст моего коллеги Артема Распопова «Страдания молодого ипотечника», описывающий его личную историю принятия кредитной нагрузки.

«Мне (вставьте свой возраст), и у меня ипотека» — так мог бы начинаться и мой текст, и ваш. Вне зависимости от возраста. Дольщик, эскроу-счет, созаемщик — для кого-то эти слова звучат страшно, но для большинства россиян совершенно обыденно.

По данным агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), за 2021 год объем выданной ипотеки побил рекорд: почти 5,7 трлн рублей (годом ранее — 4,4 трлн рублей).

Максимум (за всю историю наблюдения) и у срока ипотечного кредитования. Он составил почти 21 год.

Чтобы показать более полную картину, после прочтения текста Артема я поговорила с девушками от 20 до 30 лет, которые получили высшее образование, живут в Москве и также выплачивают ипотеку. При худшем раскладе обременение на их квартиры будет снято, когда каждой будет больше сорока. Лично мне будет 50. И да, когда уже пройдут следующие два президентских срока.

Одна история не может отразить всей ситуации, а тема сложная, поэтому предлагаю прочесть еще несколько.

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«Это ответ на желание перемен»Александра, выпускающий редактор, 28 лет

— Я всерьез задумалась об ипотеке в 2020 году, когда из-за пандемии банки снизили процентную ставку. В это же время объявили об ипотеке с господдержкой: до шести процентов. На процент выше восьми я бы не решилась никогда, потому что слишком большая переплата.

Годом ранее ипотеку взяли несколько моих близких друзей. Это тоже было решающим фактором. Я видела по их опыту, что ничего страшного в этом нет, что при правильном планировании бюджета и с ипотекой можно путешествовать, а на сроке кредита жизнь не заканчивается.

Для меня главным условием было найти такую квартиру, чтобы к концу 2021 года я смогла туда въехать. До покупки своей квартиры я долгое время снимала жилье. Посчитав все, я поняла, что ежемесячный ипотечный платеж у меня будет ниже, чем аренда. А самые большие траты лягут на период до сдачи дома, когда мне еще придется снимать.

Александра после переезда. Фото из личного архива

Мой процент по госпрограмме — 5,7. Ипотека на 20 лет, ежемесячный платеж 27 тысяч рублей (квартиру я снимала дороже).

С первым взносом мне помогли родители. Как я и предполагала, самым сложным было совместить ипотечный платеж и аренду:

так я прожила два месяца, не имея почти ничего на обычные расходы, деньги оставались только на продукты.

А у меня еще собака, корм я всегда покупала с большим запасом и надолго.

В конце августа мой пес заболел, это был удар не только по моему душевному равновесию, но и по финансам: на его лечение я потратила 12 тысяч рублей, пришлось занимать.

С сентября по ноябрь я переехала временно к семье в Ростовскую область, чтобы собрать деньги на обустройство квартиры. В целом получилось накопить чуть больше 100 тысяч рублей, которые я потратила на бытовую технику, диван и прочее (оценка квартиры для банка, вызов мастеров и т.д.).

10 декабря мне наконец вручили ключи. Квартира — в Железнодорожном, через некоторое время здесь откроют МЦД, и цены на жилье должны вырасти.

Сейчас я привыкаю к тому, что впервые за 11 лет у меня есть свое, не арендованное жилье. Очень рада, что могу не бояться за то, что моя собака что-то порвет. Могу сделать любую перестановку, перекрасить стены в любой цвет.

Сима, редактор видеопроектов, 23 года

— На ипотеке настояли родители. Сказали: есть работа, надо уже думать о собственном жилье. Обещали помогать деньгами.

Меня пугали цифры. Однушку дешевле 6 млн рублей в Москве уже нигде не найти. В итоге мы взяли квартирку в Некрасовке в строящемся доме. Ипотека на 30 лет, выплата — 20 тысяч рублей в месяц. Закрывается очень тяжело. 20 тысяч уходит туда, 20 тысяч — на съемную комнату. Живу я сейчас практически на деньги родителей, каждый день ругаю себя за то, что поддалась на уговоры. Просто не осталось личных денег ни на что больше.

Сдача дома только в августе 2023 года — значит, еще полтора года этого ада.

Фото: РИА Новости

Мария, координатор культурных и благотворительных проектов, исследователь, 30 лет

— Я взяла ипотеку в 30 лет, после тринадцати с половиной лет жизни в Москве. Сначала подписалась на аккаунты известных риелторов, нашла онлайн-курс про выбор квартиры и кредитование, читала страницы инвесторов, которые берут одну ипотеку за другой, часами сидела в ипотечных калькуляторах разных банков…

Пока я погружалась в тему, однокомнатные квартиры во всех более-менее интересных новостройках успели разобрать, остались только те, которые должны были сдаваться в конце 2024 года. Так долго ждать я не хотела, поэтому переключилась на изучение ЦИАНа и рынка вторичной недвижимости. Помню, что на ноябрьских праздниках сходила на первые просмотры, а в декабре у меня уже прошла сделка.

Перекладывать, даже частично, решение о покупке квартиры на плечи родственников совсем не хотелось, поэтому родителям я сказала о принятом решении постфактум: «Я хочу купить квартиру, уже все выбрала и посчитала, все будет нормально». Ожидая, скорее, моральной поддержки и родительской готовности подстраховать меня месяц-два в случае потери работы или каких-то непредвиденных обстоятельств. Такой вариант, кажется, всех устроил.

Я купила небольшую однокомнатную квартиру на Войковской, под ставку 8,5% годовых, на максимальный срок — 30 лет. У меня был небольшой первоначальный взнос, чуть больше 20%, поэтому размер ежемесячного платежа получился весьма и весьма ощутимый. Однако сомнений, правильно ли я поступила, стоило ли ждать понижения ставок и спада цен на рынке недвижимости, нужно ли это вообще, не было совсем.

Рискую ли я? Нет, я просто сразу узнала, что смогу продать квартиру вместе с ипотекой, если что-то пойдет не так, или смогу сдавать ее.

Про все пути отступления я сразу разузнала. Это стало очень логичным и естественным шагом в правильный период жизни, будто стало ответом на какой-то внутренний запрос и желание перемен. Меня с радостью поддержали и друзья, которые уже давно приобрели жилье, и родители, и сестра. У нас было много споров насчет критериев выбора квартиры — «лучше дальше, но побольше», или «лучше меньше, но уже с ремонтом и мебелью», которые доводили меня до исступления, но сам факт необходимости покупки никто ни разу не поставил под сомнение.

Лена, копирайтер, 25 лет

— Я из Москвы, но мне всегда хотелось создавать пространства под себя. В детстве я так играла в Sims 2: подселяла своего героя к богачам и два часа перестраивала дом на их миллионы.

С 20 лет я снимала квартиры, но все они не отвечали моим потребностям. Ремонтировать чужое жилье не хотелось. Купить свое я могла только с помощью ипотеки. Много рефлексировала на эту тему, ходила на лекции про финансы. В итоге поняла: ипотека — это мой инструмент достижения психологического комфорта. Плюс снимать квартиру у банка — это окей, она в перспективе станет моей собственностью.

Мои родители очень помогли — дали деньги на первоначальный взнос. С мужем мы накопили на ремонт, выплачиваем ипотеку. Я взяла в кредит 5 млн рублей на 30 лет. В месяц плачу по 34 тысячи, это строчка в нашей семейной экселевской табличке.

Я планирую переехать в свою новостройку в Рассказовке уже в течение месяца. Брать ли ипотеку молодым людям, или не стоит без особой необходимости? По-моему, нельзя про всех сразу однозначно сказать, это индивидуально. Мне кажется, всем надо правильно оценить свои силы, прежде чем брать кредит.

Фото: РИА Новости

«Я стала обманутым дольщиком»Технический редактор «Новой газеты» Оксана Мисирова, по моей просьбе, рассказала и свою историю. Она знает, как это — жить с ипотекой и двумя детьми.

В конце беседы я спросила: каким будет ее совет своим дочерям?

Оксана, 46 лет

— Я из Нальчика. Решила взять ипотеку, когда осталась одна в Москве с двумя детьми, алиментов не было. Я могла рассчитывать только на строящееся жилье и маленькую площадь. У меня был материнский капитал, меня поддержал работодатель. Так радовалась, плясала, что мне помогли. Я влюбилась в ЖК в ближайшем Подмосковье — рядом лес, домики красивые. По проекту это место должно было быть похоже на город Перуджа в Италии. И первая очередь комплекса действительно была именно такой. А потом что-то пошло не так…

Я стала обманутым дольщиком со всеми вытекающими последствиями.

Снимать квартиру, кормить, одевать двоих детей, платить ежемесячно кредит, не имея возможности рефинансирования — это очень сложно.

Я обивала пороги, стояла в пикетах и на митингах, писала тысячи жалоб, обращалась к чиновникам, посещала встречи с ними. Все это параллельно с двумя работами. Конечно, ипотека сделала меня сильной. Возможно, кто-то хочет быть сильной и независимой женщиной, но я совершенно об этом не мечтала, я хотела тихого уголочка, а главное — своего!

Оксана Мисирова в одиночном пикете у здания Белого дома. Фото из личного архива

Переезд еще не случился. Мы по-прежнему живем в квартире, которую снимаем у друзей. Моей старшей дочери сейчас 20 лет. За семь первых лет своей жизни она сменила пять квартир. Это одна из причин, почему хотелось оседлости и своего угла. Младшей — 13. Она живет всю жизнь в одной квартире, но очень страдает, что квартира не своя и мы не можем тут делать, что хотим.

Когда я закрою ипотеку — старшей будет 27, младшей — 20. Но это ладно, мы рассчитывали переехать, когда они были школьницами, а теперь — пока построят школу, даже младшей она будет не особо нужна.

Дочерям, если захотят жить отдельно (а я очень на это надеюсь), я бы все равно посоветовала взять ипотеку. Если они при этом будут еще не с семьей. Потому что всякое случается, а делить ипотечную квартиру — врагу не пожелаешь.

Второй совет от меня: если берете — только в построенном доме! Не нашли подходящего — значит, ищите, пока не найдете.

Не обязательно это должна быть вторичка, но лучше. Сто раз могу повторить — только не стройка! Столько нервов, сил, денег на эту стройку потрачено. Хотя сейчас государство наконец-то стало обращать внимание на дольщиков — эскроу-счета, Фонд-214 и прочее… Но я не могу доверять государству. Обожглась очень сильно.

Я предпочитаю не жалеть ни о чем в жизни. Нет результата — есть опыт. Если сейчас вернуться в 2017 год, я, скорее всего, опять бы взяла ипотеку. Но при этом учла бы млн факторов, о которых даже не догадывалась тогда. А подсказать было некому.

«Управлять человеком в долгу легче всего — он постоянно чувствует вину и страх»

Почему собственное жилье так значимо для молодых людей в России? На вопрос отвечает кандидат философских наук, старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований Высшей школы экономики Григорий Юдин:

Григорий Юдин

социолог, кандидат философских наук, старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований ВШЭ

— Во многих обществах длительная аренда — обычное дело, и приобретение квартиры в собственность не так важно. В РФ же «иметь своё жилье» — это абсолютный приоритет.

Во-первых, это эхо советского времени, когда жилья хронически недоставало и собственная квартира для многих была мечтой. Во-вторых, это связано с ценностью самостоятельности: молодые поколения меньше любят плотную семейную жизнь и хотят быть независимыми от расширенной семьи, а это считается возможным только при наличии собственной жилплощади. В-третьих, в РФ по-прежнему высок страх экономических потрясений. Недвижимость считается чуть ли не единственным надёжным активом.

Наличие собственной квартиры стало однозначным маркером социального статуса. Грубо говоря, если ты не можешь купить себе квартиру, ты неудачник — это создаёт очень сильное психологическое давление. Его чувствуют и родители: респонденты в предпенсионном возрасте говорят, что их главная жизненная цель — обеспечить детей собственным жильем, ради этого они собираются финансировать ипотеку из своих пенсий, экономя на здоровье и питании, не говоря уже об отдыхе. Формулу «могу спокойно умереть, если буду знать, что у сына есть своя квартира» я слышал не раз. Отсюда большой спрос на новое жильё по совершенно безумным ценам в плохо спроектированных новых кварталах.

Как на это давление отвечает государство? Оно не считает, что россияне по факту гражданства заслуживают жить в собственном жилье. Вместо этого оно договаривается с девелоперами и стимулирует ипотеку: если вы посмотрите на ежегодные послания президента, то почти все они содержат какие-то «плюшки» девелоперам, какое-то расширение ипотеки — эта тема возникает даже чаще, чем национальная безопасность. В итоге у человека есть один источник сильного давления («ты обязан иметь свою квартиру») и практически единственный способ справиться с ним (взять ипотеку).

Для государства это идеальный инструмент контроля: человек в обмен на устранение страха собственной неполноценности принимает решение на самые продуктивные годы своей жизни устраниться из общественной жизни и сосредоточиться на выплате ипотеки.

Ипотека — это ключевой институт в России, она формирует приоритеты на всю жизнь вперед. Управлять человеком в долгу легче всего — он постоянно чувствует вину и страх, чувствует себя обязанным.

Надежда Мироненко, корреспондентка

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