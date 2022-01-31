После смерти младшего сына экс-супруг Мэрайи Кери снова станет отцом в седьмой раз

Ник Кэннон скоро снова станет отцом! Спустя всего два месяца после трагедии стало известно, что у 41-летнего комика и ведущего американской версии шоу “Маска” и America’s Got Talent! родится ребенок. Издание TMZ опубликовало фотографии с вечеринки, которая крайне похожа на baby shower, в доме Ника в Малибу. В финале гости взорвали хлопушки, из которых полетели голубые конфетти. Вероятно, у артиста родится сын. Малыш станет седьмым ребенком Ника.

Правда, на снимках рядом с Ником отнюдь не та же самая девушка, с которой ему пришлось разделить недавнюю утрату сына. По данным репортеров, это модель Бреана (Бри) Тьеси, ранее она три года была замужем за американским футболистом Джонни Мэнзелом и совсем недавно у них завершился бракоразводный процесс. Как долго Ник и Бреана вместе, неизвестно, но, судя по животу, Бреана уже на втором триместре (то есть отношения между ними возникли еще до смерти младшего сына Ника).

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Публикация от TMZ (@tmz_tv)

Напомним, что у Ника Кэннона, отца близнецов Мэрайи Кери – 11-летних сына Мароккана Скотта Кэннона и дочери Монро Кэннон, всего шестеро детей. После развода с Мэрайей 2 ноября 2016 года Ник недолго был один – уже в феврале 2017 года у него родился сын Голден от модели Бриттани Белл. Примечательно, что они расстались еще до рождения их второго общего ребенка – их дочь Пауэрфул появилась на свет в декабре 2020 года. А дальше события развивались стремительно: в июне 2021-го актер трижды стал отцом. 14 числа девушка Эбби Де Ла Роса родила двойняшек, мальчиков назвали похожими по звучанию именами – Зайон Миксолидиан Кэннон и Зиллион Хейр “Зилли” Кэннон. А уже 23 июня у Кэннона и модели Алиссы Скотт родился сын, которого назвали Зен С. Кэннон. Последний умер уже в начале декабря от рака мозга.

Алисса Скотт с сыном Ник Кэннон и Мэрайя Кери с детьми