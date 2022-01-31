Доктор медицинских наук Оксана Драпкина рассказала о признаках тихого инсульта

В современном мире инсульт, к сожалению, является довольно распространенной проблемой со здоровьем. Профессор, доктор медицинских наук и заслуженный врач РФ Оксана Драпкина пояснила о симптомах при тихом или «немом» инсульте.

По словам специалиста, признаками тихого инсульта являются внезапное головокружение, помутнение сознания, резкое ухудшение зрения, онемение конечностей, также наблюдаются нарушение координации движения, нечёткость и смазанность речи. При таком состоянии человеку срочно нужна неотложная медицинская помощь, самолечение недопустимо и опасно для жизни.

Диагностировать нарушения головного мозга можно только с помощью компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии. В зависимости от вида инсульта, ишемического или геморрагического, а также его локализации назначаются различные методы лечения, вплоть до экстренного оперативного вмешательства, а именно удаления обширного кровоизлияния в мозг.

Врач отметила, что в группе риска люди, имеющие такие проблемы со здоровьем как сахарный диабет, гипертония, нарушения сердечного ритма, атеросклероз сосудов. В целях профилактики эксперт рекомендует вести здоровый образ жизни и поддерживать нормальный вес, поскольку ожирение провоцирует развитие недуга. Также рекомендуется периодически контролировать уровень холестерина в крови, особенно людям, входящим в группу риска.

Источник: doctorpiter.ru