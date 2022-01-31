Приложение «Яндекс.Нары» сделает удобнее жизнь в местах лишения свободы

Компания «Яндекс» анонсировала выход нового приложения для заключённых и сотрудников российских исправительных учреждений.

– В нашей стране половина сидит, половина охраняет, но это не значит, что нельзя сидеть и охранять в комфорте! – говорится в пресс-релизе.

Многие важные аспекты лагерной жизни, ранее предоставленные на откуп разрозненным местным группам и умельцам, теперь собраны в одном приложении.

Через «Нары» можно будет узнать о готовящихся амнистиях, пополнить общак безналичным переводом, узнать рейтинг тюрем, а попав туда – оставить отзыв на сокамерников и работников учреждения или подобрать себе работу по специализации. Как и в случае с «Яндекс.Такси», сервис будет иметь два подраздела: для пассивных («Я.Сижу») и активных («Я.Служу») пользователей для двухстороннего контроля качества.

Владельцы премиум-версии смогут узнать, кто отправил на них донос через «Яндекс.Крысу» и принять участие в онлайн-голосовании на статус пахана.

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