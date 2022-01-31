 

Термин «просроченные продукты» заменят на «товары с истёкшим сроком реализации»

31.01.2022, 9:11, Разное
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В рамках мер поддержки отечественного бизнеса министерство промышленности и торговли издало постановление о замене термина «просроченные продукты» на «товары с истёкшим сроком реализации».

Согласно тексту документа, все такие товары должны получить цветную маркировку и скидку в размере 10 или более процентов.

Термин «просроченные продукты» заменят на «товары с истёкшим сроком реализации»Это позволит улучшить финансовые показатели большинству предпринимателей, при этом сохранить права покупателей, ведь товары с истёкшим сроком реализации будут визуально отделены от других товаров. Помимо этого, в ведомстве надеются, что в таком случае розничные сети освободятся от затратной процедуры утилизации, что, в свою очередь, положительно отразится на экологии.

В будущем постановление Минпромторга поможет провести оптимизацию в Роспотребнадзоре. За счёт сокращения сотрудников, инспектирующих розничные магазины, другие специалисты службы смогут увеличить свои доходы на 10% в течение ближайших 10 лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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