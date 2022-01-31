 

В России вводится запрет на использование Т9

31.01.2022, 8:51, Разное
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В целях повышения технической и орфографической грамотности населения с 1 марта 2022 года в России вводится запрет на использование предиктивной системы набора текстов для мобильных телефонов Т9.

Постановление опубликовано на сайте Минцифры.

– Ежегодно миллионы россиян читают какие-то странные СМС или тексты с массой орфографических ошибок. И речь не о простых гражданах, а о вполне приличных людях – министрах, депутатах, представителях крупного бизнеса. Признаюсь честно, пишут мне и родственники. Причиной такого состояния однозначно является Т9. Система устаревшая, все прогрессивные люди отказались от неё, а остальных мы подтолкнём к правильному решению, – заявил министр цифрового развития Максут Шадаев.

На сайте ведомства появится видеокурс с инструкциями по удалению из смартфонов Т9. Также будет изменён процесс сертификации в Россвязи мобильных устройств и других гаджетов. Проверка на наличие Т9 станет обязательной.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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