НАТО и Евросоюз не могут договориться по санкциям для России

Пока США грозит России доселе невиданными санкциями, другие страны не знают, что делать в сложившейся ситуации. По словам премьер-министра Польши, среди стран

ЕС нет единства в отношении масштаба ограничений против нашей страны на случай военного “вторжения” на Украину.

Государства понимают, что Россия даст жесткий ответ на санкции, и последствия для них будут не радужные. Среди

стран-членов НАТО отсутствует единство в вопросе о необходимости

помогать Украине. В этом признался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он заявил, что союзники Альянса должны предложить поддержку Незалежной. Столтенберг добавил, что у союзников разные взгляды на то, что касается

оборонительного вооружения.

Напомним, ранее журналисты The New York Times

заявили, что ограничения против России вызовут крах фондового рынка и панику. По мнению аналитиков, санкции серьезно ударят по мировой экономике.

Как писали “Дни.ру”, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Кремль неоднократно отрицал эту информацию, подчеркивая, что наша страна не имеет планов нападения на другие страны.