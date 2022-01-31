 

НАТО и Евросоюз не могут договориться по санкциям для России

31.01.2022, 5:41, Разное
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Пока США грозит России доселе невиданными санкциями, другие страны не знают, что делать в сложившейся ситуации. По словам премьер-министра Польши, среди стран
ЕС нет единства в отношении масштаба ограничений против нашей страны на случай военного “вторжения” на Украину.

Государства понимают, что Россия даст жесткий ответ на санкции, и последствия для них будут не радужные. Среди
стран-членов НАТО отсутствует единство в вопросе о необходимости
помогать Украине. В этом признался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он заявил, что союзники Альянса должны предложить поддержку Незалежной. Столтенберг добавил, что у союзников разные взгляды на то, что касается
оборонительного вооружения.

Напомним, ранее журналисты The New York Times
заявили, что ограничения против России вызовут крах фондового рынка и панику. По мнению аналитиков, санкции серьезно ударят по мировой экономике.

Как писали “Дни.ру”, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Кремль неоднократно отрицал эту информацию, подчеркивая, что наша страна не имеет планов нападения на другие страны.



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