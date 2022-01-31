 

Мнение: Ярмарка невест?

31.01.2022, 4:24, Разное
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Один мой знакомый нерусской национальности еще лет 15 назад как-то сказал,  что конкурсы невест – это ярмарка невест и любовниц. Мол, только девушки, не отягощенные комплексами, могут шастать по сцене в купальниках, чтобы зрителям-мужикам было удобее раздевать их глазами.

– Ты посмотри кто сидит в зале на этих конкурсах. В массе своей это толстопузые мужики 45+ .Сидят, глазеют, и словно прицениваются… В ТОП-модели прорываются единицы учасниц таких конкурсов, куда больше участниц конкурсов красоты по всей России становятся женами  (если повезет) или любовницами (если повезет, но не очень) мужиков, которые на 20-30 лет старше них…

В Казани прошел очередной конкурс красоты. Посмотрел на фотографии и видео…

Может, прав мой знакомый? Или не прав?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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