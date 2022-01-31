Мнение: Эффективность рекламы в блоге

…не так высока, как я ожидал. Увы. 5 дней назад написал хвалебную рецензию на рассказ нашего брата жижиста Милютина – Urbis Infernus, в посте под названием “Новый Бредбери народился”. К рассказу на сайте СамЛиб, по счастью, оказался прикручен счетчик статистики – так что оказалось возможно сразу оценить “выхлоп”: сколько читателей у рассказа прибавилось.

Нет, ну понятно, что в относительных величинах приток читателей, так сказать, “порвал чарты” – если смотреть конкретно среди ВСЕХ рассказов интересного блогера Андроника, выложенных на СамЛибе. До выхода рецензии, то есть ДО 24 января, рассказ в жанре “постакопалипсис” был где-то на 15 месте по посещаемости среди всех его рассказов, выложенных на этом сайте. После 25 января рассказ С ОТРЫВОМ ворвался на первое место – и в категории “за все время”, и в категории “за последние 12 месяцев”.

Разница в дневной посещаемости – примерно в 100 раз, на два порядка. Конкретно по рассказу Urbis Infernus: за 12 месяцев – 2549 посещений, из них более 2 тысяч – после 24 января, а конкретно – 24 и 25 января. Прошлый лидер, рассказ “Нараяма сейчас” (2 место по посещаемости на сайте) – 583 посещения, то есть в 5 раз меньше, чем у “Урбиса”.

У всех 17 рассказов автора, выложенных на сайте, за год – 4,5 тыс. посещений, из них 2,5 тысячи, то есть более половины – теперь у Urbis Infernus. То есть – влияние блога Сапожника налицо. По сути, рассказ как бы перешел в “другую лигу” после того, как я о нем рассказал у себя в блоге…

Но это все – в относительных величинах. В абсолютных – все совсем не так радужно: публикация в блоге добавила всего пару тысяч уникальных читателей. Мало! Прошлый раз, когда я рассказал про – любимого читателями блога – милитариста с непроизносимым имечком Kъабарчи, добавилось более 10 тысяч! Эх.

Это ведь при том, что фантастические рассказы Андроника как минимум не хуже боевого нон-фикшна Kъабарчи! Это просто разные жанры. Не могу понять пристрастий местной публики, не могу.