Мнение: Ликвидирован главарь “Дивизии Хамза”

В районе Аль-Баба неизвестные ликвидировали одного из главарей "Дивизии Хамза" Сафи аль-Али, одной из основных протурецких группировок в северной Сирии, которая действует в Сирии с 2013-го года. Боевики "Дивизии Хамза" помимо боевых действий в Сирии, принимали участие в боевых действиях на территории Ливии и Карабаха. Судя по фотографиям, машину расстреляли практически в упор из автоматического оружия. Пока никто не взял на себя ответственность за эту ликвидацию.

Основные версии.

1. Сафи аль-Али был ликвидирован курдскими партизанами действующими из Африна.

2. Сафи аль-Али убрали сами турки в силу каких-то своих причин по "ротации" руководства подконтрольных группировок.

3. Сафи аль-Али был устранен агентами сирийского мухабарата действующими на оккупированных Турцией территориях.

4. Сафи аль-Али был в рамках междоусобной борьбы протурецких группировок или же боевиками ИГИЛ.

В любом случае, кто бы его не кончил, достаточно знаковое убийство – за последние годы он был одним из наиболее высокопаставленных руководителей "зеленых фракций" ориентированных на Турцию.

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