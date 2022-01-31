 

Растение издавна считалось своеобразным оберегом от злых духов: как очистить дом с помощью лаврового листа

31.01.2022, 0:12, Разное
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Часто бывает, что в семье возникают конфликты буквально на пустом месте, в доме теряются или ломаются разные мелкие вещи. По мнению экспертов, все эти неприятности связаны с плохой энергетикой, проникшей в жилище. Выявить отрицательную энергию можно при помощи лаврового листа, который издавна считается оберегом.

Как узнать, есть ли в доме негативная энергия

Для этого вам понадобится всего лишь несколько сухих листочков лавра и спички или зажигалка. Подожгите лавровый лист. Если он не загорится, значит, вам кто-то завидует. Возможно, этот человек бывает у вас дома, и наполняет благоприятную атмосферу вашего жилища негативом.

Если же от контакта лаврового листа с огнем появился черный дым, не исключено, что на ваш дом кто-то навел порчу.

Как очистить дом от плохой энергии

На дно старой кастрюли положите несколько лавровых листочков. Имейте в виду, что в этой посуде уже нельзя будет готовить. Теперь лаврушку следует поджечь, а затем обойти с кастрюлей свое жилье. Важно, чтобы дымом от горящих листков были заполнены все помещения, в том числе ванная и туалетная комнаты.

Эзотерики уверены, что при помощи подобного ритуала человек сможет защитить свой дом или квартиру от дурного глаза завистников и недоброжелателей.



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