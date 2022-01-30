Ученые рассказали, могли ли древние цивилизации летать в космос

В древности египтяне строили пирамиды с учетом расположения звезд. Учитывая это, исследователи рассказали, могли ли они иметь необходимые познания в астрономии, чтобы летать в космос.

Ученые обнаруживают странные объекты, запечатленные на снимках с Луны. Многие утверждают, что их могли оставить представители внеземных цивилизаций, однако существует и предположение о причастности к ним царской династии аннунаков, которые обитали на загадочной планете Нибиру и посетили спутник Земли. Некоторые исследователи выдвигают свою версию – древние египтяне могли летать в космос.

Известно, что много веков назад египтяне изучали звезды, создавая на основе полученных данных календари, которые помогали им собирать урожай, готовиться к смене времен года. Также они создали солнечные часы, что удивило археологов.

Большой резонанс вызвали фотографии NASA с Марса, на которых запечатлены строения, напоминающие пирамиды. Некоторые эксперты выразили мнение, что они очень похожи на те, которые находятся в Гизе, связывая их между собой. Экс-министр по делам древностей Египта Захи Хавасс опроверг данную гипотезу, заявив, что они являются обычными скалами.

Следующим поводом для догадок стали иероглифы на стенах храма Сети I в Абидосе. Они, по мнению исследователей, напоминали изображения летательных аппаратов. Археолог Уильям Хенце уверен, что подобные рисунки могли говорить о мечтах фараонов путешествовать во времени, которые вряд ли удалось воплотить в реальности.

В древней Греции предполагали, что Земля имеет круглую форму, а некоторые исследователи считают, что такое открытие удалось получить благодаря наблюдению за планетой с орбиты, хотя многие исследователи не верят в это. Несмотря на это, в древности были выдвинуты версии, что Луна является каменной глыбой, а не каким-то божеством, появились сведения о причинах лунных затмений, о строении Солнечной системы, о местоположении Марса.

Удивлением оказалась находка в водах у греческого острова Антикитера. Там водолазы нашли обломки древнего корабля, на борту которого были сокровища и необычный механизм. После изучений и с помощью компьютерных технологий устройство с шестеренками и указателями было классифицировано, как первая компьютерная машина, помогающая определять некоторые астрономические явления.

В древних письменах, найденных в Индии, сообщалось о создании летальных аппаратов, которые помогали перемещаться из одного места в другое. Также упоминалась возможность путешествовать между планетами.

Ученые задаются вопросом, могли ли пришельцы посещать Землю в древности. По их мнению, об этом говорят многочисленные находки, которые не могли создать или построить люди. При этом большинство экспертов сходятся на мнении, что все это является лишь предположениями, не имеющими никаких доказательств.

Источник: inosmi.ru