 

Ольга Орлова откровенно призналась в неудачном сексе: “За долгую сексуальную жизнь”

30.01.2022, 21:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярная певица и ведущая Ольга Орлова недавно пообщалась с подписчиками в разделе Stories личного микроблога в Instagram. В рамках интерактивной беседы знаменитость пояснила о многих интересных фактах из своей личной жизни, в том числе – о неудачном сексе.
Общение Ольги Орловой с фолловерами было построено в формате вопросов и ответом по принципу “было – не было”. Стоит отметить, что некоторые посетители страницы интересовались откровенно личными нюансами из жизни экс-вокалистки группы “Блестящие”, однако звезда смело и без утайки удовлетворила любопытство подписчиков. В частности, один из них спросил у 44-летней красавицы, был ли у неё в жизни неудачный секс, на что Орлова ответила утвердительно, дополнив признание довольно иронической репликой: “За всю-то мою долгую сексуальную жизнь”. К слову, многие ответы на весьма “горячие” вопросы хозяйка аккаунта сопровождала соответствующими по смыслу эмодзи, что добавляло диалогу особой живости.
Изображение взято с: [email protected]
В ходе беседы фолловерам звезды удалось узнать еще немало занятных фактов, произошедших в жизни Ольги Орловой. Выяснилось, что она всегда исповедовала гетеросексуальную ориентацию, не курила, однако в молодости пару раз злоупотребляла алкоголем. С особой теплотой звезда упомянула о передаче “Дом-2” и своей соведущей Ксении Бородиной. Не предавая никогда своих близких, исполнительница была предаваема сама, но даже в такой непростой ситуации оставалась уверенной жизнелюбкой: “Было, что предавали, но жить мне хотелось всегда!”.

Источник: www.instagram.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Пермякова из “Интернов” показала подросшую красавицу-дочь

21.10 / COVID-19 оказался в пять раз смертоноснее гриппа — исследование

10.09 / Правительство прорабатывает процедуру монетизации избирательного права

23.09 / Как США создали миф о «российском вмешательстве»

26.06 / Российский онколог сообщил о способности подсолнечного масла вызвать рак

15.07 / Диетологи назвали самые эффективные диеты для похудения

31.12 / Мнение: “Новогодний ад”

21.06 / Microsoft обяжет пользователей устаревших версий Windows платить ежемесячную абонентскую плату

07.02 / У спутника Млечного Пути обнаружено необычно много темной материи

12.01 / Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова впервые показали лицо сына Тихона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика