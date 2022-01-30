Ольга Орлова откровенно призналась в неудачном сексе: “За долгую сексуальную жизнь”

Популярная певица и ведущая Ольга Орлова недавно пообщалась с подписчиками в разделе Stories личного микроблога в Instagram. В рамках интерактивной беседы знаменитость пояснила о многих интересных фактах из своей личной жизни, в том числе – о неудачном сексе.

Общение Ольги Орловой с фолловерами было построено в формате вопросов и ответом по принципу “было – не было”. Стоит отметить, что некоторые посетители страницы интересовались откровенно личными нюансами из жизни экс-вокалистки группы “Блестящие”, однако звезда смело и без утайки удовлетворила любопытство подписчиков. В частности, один из них спросил у 44-летней красавицы, был ли у неё в жизни неудачный секс, на что Орлова ответила утвердительно, дополнив признание довольно иронической репликой: “За всю-то мою долгую сексуальную жизнь”. К слову, многие ответы на весьма “горячие” вопросы хозяйка аккаунта сопровождала соответствующими по смыслу эмодзи, что добавляло диалогу особой живости.

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В ходе беседы фолловерам звезды удалось узнать еще немало занятных фактов, произошедших в жизни Ольги Орловой. Выяснилось, что она всегда исповедовала гетеросексуальную ориентацию, не курила, однако в молодости пару раз злоупотребляла алкоголем. С особой теплотой звезда упомянула о передаче “Дом-2” и своей соведущей Ксении Бородиной. Не предавая никогда своих близких, исполнительница была предаваема сама, но даже в такой непростой ситуации оставалась уверенной жизнелюбкой: “Было, что предавали, но жить мне хотелось всегда!”.

Источник: www.instagram.com