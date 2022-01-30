Татьяна Васильева рассказала о своих неудачных браках

Татьяна Васильева была замужем два раза, однако оба брака завершились разводами. Актриса назвала причину неудач в личной жизни в интервью Ирине Шихман в рамках шоу «А поговорить!».

Оглядываясь на прошлое, Васильева рада, что сейчас живет без мужа. В первом браке актриса упорно работала, обеспечивая семью. Она никогда не упрекала Анатолия Васильева в том, что он в тот период не работал и не зарабатывал. Более того, ей нравилось, что муж много времени проводил лежа на диване. Затем его карьера начала развиваться, появился свой доход, что отразилось на их отношениях. Супруги прожили вместе 13 лет, после чего развелись. В разное время они рассказывали, что причиной стало то, что между ними никогда не было искренних и крепких чувств.

Более того, Васильева встретила другого мужчину. Им оказался Георгий Мартиросян, который позднее стал ее вторым мужем. На этот раз неверным оказался супруг. Увлечения актера на стороне привели к тому, что он даже не приехал забирать Васильеву из роддома. Это стало последней каплей в их отношениях. Развод не был тихим, так как актрисе пришлось купить ему квартиру, чтобы не делить совместное имущество.

Источник: www.starhit.ru