 

Татьяна Васильева рассказала о своих неудачных браках

30.01.2022, 21:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Татьяна Васильева была замужем два раза, однако оба брака завершились разводами. Актриса назвала причину неудач в личной жизни в интервью Ирине Шихман в рамках шоу «А поговорить!».
Оглядываясь на прошлое, Васильева рада, что сейчас живет без мужа. В первом браке актриса упорно работала, обеспечивая семью. Она никогда не упрекала Анатолия Васильева в том, что он в тот период не работал и не зарабатывал. Более того, ей нравилось, что муж много времени проводил лежа на диване. Затем его карьера начала развиваться, появился свой доход, что отразилось на их отношениях. Супруги прожили вместе 13 лет, после чего развелись. В разное время они рассказывали, что причиной стало то, что между ними никогда не было искренних и крепких чувств.

Более того, Васильева встретила другого мужчину. Им оказался Георгий Мартиросян, который позднее стал ее вторым мужем. На этот раз неверным оказался супруг. Увлечения актера на стороне привели к тому, что он даже не приехал забирать Васильеву из роддома. Это стало последней каплей в их отношениях. Развод не был тихим, так как актрисе пришлось купить ему квартиру, чтобы не делить совместное имущество.

Источник: www.starhit.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Мнение: “Брат 3”

27.10 / На одной из улиц Манхэттена нарисовали икону Дональда Трампа

24.03 / Психолог Янчук предупредил о “катастрофических последствиях” репрессий в Белоруссии: Власти играют с огнем

10.12 / Преступление и наказание: мужчина избил пнувшего калитку подростка и попал на видео

23.02 / Мнение: «Мы всегда возвращаемся к войне…» ( подборка постов за февраль)

24.12 / Новая модель АвтоВАЗа может получить название LADA AURA

11.06 / Порошенко о неспособности Зеленского вернуть пленных из Донбасса: Скотство

04.01 / Мнение: “Будем вынуждены воровать”

31.08 / Мнение: Конец американской истории

25.04 / Ученые: Масса девятой планеты Солнечной системы в пять раз больше Земли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика