Девушка заселилась в грязную комнату, не смогла там жить и за 2 недели и минимум денег сделала комнату мечты

Девушка, которая всю юность провела к небольшом городке, отправили в мегаполис на учебу.

Сначала студентка очень радовалось таким изменениям своей жизни, но вскоре позитив сменился негативом.

Ее заселили в общежитие. Оказалось, что она стала временным жильцом самое неаккуратной комнаты в здании. Однако девушка горевала недолго, и быстро навела порядок в помещении.

Стены комнаты были разрисованы ужасными узорами, на окне красовалась решетка, в углу стоял старый, разваливающийся шкаф, а кровать представляла собой нечто, похожее на нары.

Девушка продумала будущий дизайн комнаты и немедленно приступила к его реализации. Она покрасила стены белой краской, отчего помещение стало визуально больше.

Шкаф был обклеен светлой недорогой пленкой. Вместо свисающей на проводе лампы появился современный плафон, а старые розетки были заменены новыми.

Последние штрихи – светлая занавеска, недорогой рабочий стол, аксессуары.