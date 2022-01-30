Врач-фармацевт рассказал, как снизить повышенный уровень сахара в крови

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30.01.2022, 20:46, Разное
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Повышенный уровень сахара в крови, к сожалению, является проблемой многих людей. Чаще всего причиной является сбой в работе поджелудочной железы. Хуссейн Абдех, старший врач-фармацевт компании Medicine Direct, отмечает, что очень высокий уровень сахара может вызвать ряд негативных симптомов.
Специалист утверждает, что признаками повышенного сахара в крови являются медленное заживление повреждений кожи, жажда, учащенное мочеиспускание, слабость и быстрая утомляемость, иногда возможно ощущение сухости или фруктового привкуса во рту. В особо тяжёлых случаях – потеря сознания и, как следствие, диабетическая кома. При таком состоянии пациент нуждается в неотложной медицинской помощи.

По мнению фармацевта, ежедневное употребление достаточного количества воды помогает существенно снизить высокий уровень сахара в крови. Как показали исследования, люди, употребляющие воду, имеют меньшую вероятность повышенного сахара. Также для нормализации уровня сахара полезны физические упражнения. «Когда вы тренируетесь, ваши мышцы могут использовать сахар в крови для получения энергии», – отметил эксперт.

Также при повышенном уровне сахара рекомендуется придерживаться диеты: ограничить легкоусвояемые углеводы, животные жиры, соблюдать дробный режим питания (5-6 раз в день), употреблять большое количество овощей, фруктов и продуктов из зерна крупного помола.

Источник: www.medikforum.ru



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