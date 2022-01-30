Врачи о главном: при “омикроне” легкие считаются главной “мишенью”

Новый южноафриканский штамм коронавируса “омикрон”, попадая в организм человека, в первую очередь атакует легкие. В этом плане подвид COVID-19 не отличается от других вариаций, однако он до сих пор не исследован до конца.

Вокруг новой мутации ковида образовалось множество слухов. Некоторые эксперты утверждают, что данный штамм не опаснее обычной простуды, но в этом уже усомнились российские медики. Главврач городской поликлиники Москвы №68 Наталья Кузенкова рассказала, что “омикрон” поражает легкие так же, как и другие подвиды коронавирусной инфекции.

Дыхательная система выступает основной мишенью для COVID-19. При этом, “омикрон” значительно реже вызывает осложнения в отличие от предыдущих штаммов. Среди случаев, зафиксированных в России, встречалась коронавирусная пневмония и некоторые ее последствия.

В том числе, ковид может спровоцировать тромбообразование. При заражении повышается вязкость крови, в результате чего иногда происходит закупорка сосудов нижних конечностей. Такие нарушения способны вызвать инсульт, поэтому инфицированным и переболевшим коронавирусом необходимо следить за анализами и общим состоянием здоровья.

От осложнений в результате перенесенной болезни помогает вакцинация. Медики доказали, что у привитых пациентов коронавирус протекает проще. В отдельных случаях даже в легкой форме или бессимптомно.

Источник: lenta.ru