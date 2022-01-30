 

«Матч ТВ» не будет транслировать футбольные матчи для болельщиков, не оформивших FAN ID

30.01.2022, 20:31, Разное
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Телеканал «Матч ТВ» объявил, что с 1 июня 2022 года перестанет транслировать футбольные матчи болельщикам, не оформившим FAN ID.

«Это ответная реакция на бойкотирование, которое устроили радикальные футбольные фанаты в отношении принятого закона. Если они не хотят смотреть футбол – мы не будем им его показывать. Так мы обезопасим не только мирных болельщиков от неуравновешенной толпы, но и спасем сотни жизней от домашнего насилия, которое зачастую начинается после проигрыша команды», – рассказала заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки.

Чтобы получить доступ к трансляциям футбольных матчей, гражданам потребуется оформить FAN ID и ввести на телеканале индивидуальный идентификационный код, который придет на номер телефона после оформления паспорта болельщика.

Болельщиков, не оформивших паспорт, но собравшихся вместе перед телевизором человека с подключенным FAN ID, ждет административная ответственность за нарушение правил пользования телеканала.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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