Пора начинать приглядываться: самые актуальные платья на весну 2022-го из трикотажа, который останется в тренде

Впереди нас ждет февраль – последний месяц зимы, который часто бывает самым холодным. Впрочем, весенняя погода тоже не всегда радует теплом. Поэтому без теплых вещей не обойтись. На помощь придет трикотаж – комфортный в носке и теплый материал, который согреет в самые лютые морозы. Зима – это не повод отказываться от платьев. В этой статье мы расскажем, на какие трикотажные платья стоит обратить внимание в конце зимы и весной 2022-го.

Самая практичная модель

Какое же платье из трикотажа выбрать на конец зимы и весну 2022-го? Стилисты советуют в этом сезоне присмотреться к моделям с длинным рукавом. Причем длина платья не имеет значения. Это может быть как пикантное мини (в тандеме с плотными колготками), так и уравновешенное миди, и лаконичное макси.

Главное – длинный рукав, который точно защитит вас от зимне-весенних холодов. Помните, что с таким платьем вы легко можете составить многослойный образ, надев сверху объемный пиджак, кардиган, жилет или плотную рубашку.

Черно-белая гамма

Если говорить о самых актуальных цветах, то, конечно, первое место достается черно-белой гамме. Платьица черного и белого цвета недаром считаются самыми универсальными. Они подходят буквально для любого повода.

Так, черное платье можно надеть в офис, скомбинировав со строгим пиджаком и ботинками.

Его же можно вписать и в вечерний лук с нарядными ботильонами, а также скомбинировать с грубыми ботинками, теплым бомбером и получить идеальный кэжуальный образ.

Белое платье ничем не уступает черному (разве что оно более маркое). Оно освежит любой образ. Наиболее эффектно смотрится в монохромных луках.

Яркие расцветки

Если вы хотите скрасить серые будни, обратите внимание на платья сочных расцветок.

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Так, хороши модели в ярком красном цвете. Дополнительно такое платьице может быть снабжено декоративными элементами в виде воланов. Это идеальный вариант для вечерних выходов, когда вы хотите быть в центре внимания. Дополнить его можно как черной обувью, так и красными ботильонами.

Принты

Принтованные платья с длинным рукавом – еще один тренд 2022-го. Тай-дай, животные принты, полоски, фантазийные узоры – можно все, что позволит вам продемонстрировать свою индивидуальность.

Так, принт с вертикальными полосками визуально вытянет силуэт. Выбирайте модель в сочной цветовой гамме. В моде ярко-желтые, голубые, зеленые и прочие расцветки – доза цвета так нужна в холодное время. Обувь можно подобрать такую же яркую. Так, с желтым платьицем хорошо сочетаются босоножки и сумочка абрикосового оттенка.

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Причудливые линии сделают образ интереснее и позволят вам продемонстрировать свой индивидуальный стиль. Кстати, укороченное трикотажное платьице можно надеть поверх летящей юбки – и игривый образ в стиле Кэрри Брэдшоу готов!

Актуальны модели, в которых сочетаются различные цвета. Они не слишком уместны в офисе, но идеально подходят для красочных повседневных образов, особенно если вы дополните лук такими же броскими украшениями и аксессуарами.

С камнями

Если вы устали от серых будней, нужно отправиться на вечеринку. А для этого праздничного повода стоит выбрать соответствующий наряд.

Трикотажное платье с длинными рукавами может стать идеальным нарядом на выход, если вы выберете модель с броскими декоративными элементами. К такому заметному декору относятся крупные камни.

Надежно закрепленные на ткани, они фактически заменяют украшения, поэтому нет надобности дополнять образ ожерельями или подвесками. В таком платье, пусть оно и будет черного цвета, вы станете королевой праздника. Дополните лук небольшой сумочкой, лаконичными серьгами и черными ботильонами. Пусть броский декор в виде камней будет главной изюминкой вашего лука.