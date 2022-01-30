Мнение: Вложения в госдолг США, Медведев про нефтеюань и китайцы без русского кругляка

1. Помните, как ещё 4 года назад в соцсетях стоял стон, почему это наш Центробанк закупает американские облигации – то есть зачем мы даём в долг США и держим наши государственные сбережения в американской валюте. Особо одарённые блогеры даже думали, что если ЦБ держит 100 млрд долларов в резервах, это значит, что он каждый год перечисляет по 100 млрд долларов в США.

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/naskolko-rossiia-sokratila-vlojenie-v-amerikanskii-gosdolg-za-poslednie-12-let-61e8fa92f7ffda010110d803

Если в 2010 году в американском долге более $176 миллиардов приходилось на Россию, то к концу 2021 года этот показатель снизился всего до $2,4 млрд.

Судя по диаграмме, сокращение началось еще к 2014-2015 годам, но позже вложения России в государственные облигации США немного выросли. Но в 2018 году Россия резко сократила свои вложения.

Как отмечают эксперты, инвестиции в госдолг от России могут снизиться вообще до 0.

Напомните, пожалуйста: хоть кто-нибудь из тех, кто называл ЦБ РФ «неподконтрольным государству филиалом ФРС и Госдепа», извинился за это или хотя бы выразил своё одобрение руководству Центробанка?

Возвращаясь к тому, зачем вообще ЦБ держал долларовые облигации на балансе. Всё было предельно просто: нужна была некая финансовая подушка безопасности для обеспечения международной торговли и выплаты долгов в случае кризисы. Поскольку ещё десять лет наша торговля сильно зависела от доллара и кредиты крупные предприятия тоже зачастую брали в долларах, доллар был нужен для баланса, чтобы у спекулянтов не было возможности провести атаку на курс.

К 2018 году Россия отчасти провела импортозамещение, отчасти перешла на расчёты в евро и юанях. Зависимость от доллара для нас практически сошла на нет. Как только стало возможно избавиться от долларов без риска, наш ЦБ тут же это сделал.

Впрочем, американцам мы давно уже не нужны. У них там своя атмосфера: сами печатают доллары, сами у себя берут их в долг.

2. Дмитрий Медведев в недавнем интервью заявил, что если у нас возникнут проблемы с расчётами в долларах и евро, мы попросту перейдём на юани:

https://t.me/crimsondigest/1410

“Отсутствие долларовых платежей может быть заменено платежами в евро. Если будут решения по евро, есть юань. Это новая, очень перспективная с учётом объёма экономики Китайской Народной Республики резервная валюта. Я не знаю, кто от этого больше потеряет. Система, которая эмитирует доллар или евро? Они тоже прекрасно понимают, что в этом случае мы просто будем поддерживать в большей степени китайскую экономику и опускать их экономики. Кому это выгодно – это вопрос вкуса”.

Выгодно, понятное дело, это будет Китаю. России же будет по сути всё равно. Но всё же немного грустно, так как если бы наши чиновники и наши нефтяники были поусерднее, вместо нефтеюаня сейчас на рынок выходил бы нефтерубль.

3. Без российского кругляка поплохело не только европейским производителям мебели и домов (ЕС недавно обратился в ВТО с требованием, чтобы Россия вернула всё взад). Проблемы испытывают и китайцы. Впрочем, китайское государство, в отличие от европейских стран, оказалось готово к запрету. Вероятно, китайцы, в отличие от европейцев, заранее понимали, что кругляк — это временно.

И тем не менее, часть китайского бизнеса на севере страны всё же пострадала:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/zapret-na-eksport-russkogo-lesa-bolno-udaril-po-prigranichnomu-kitaiu-kitaicy-uezjaiut-61ec33b8a4a5a431ef712aff

Китай глобально давно был готов к прекращению потока древесины со стороны России, и давно уже Россия не занимала ведущей доли на рынке Китая. <…>

Но, локально в Китае конечно существовали целые города и регионы, которые жили именно за счет импорта русского леса, причем зачастую незаконного. Еще раз: и в масштабах Китая, и в масштабах лесной отрасли России – это все капля в море, считанные проценты. Но даже эти проценты это миллионы долларов, и для десятков тысяч людей с обеих сторон границы источник к существованию. Часто незаконный источник.

Так вот, этим десяткам тысяч людей придется теперь искать другие способы заработка. Очень подробно о ситуации, которая сложилась на границе России и Китая, исторически жившей за счет русского леса, рассказал паблик «Бизнес-практика в Китае. Взгляд изнутри»:

Начиная с 2013 года, возле всех пограничных переходов Китая и России были созданы тысячи мелких, средних и крупных ДОКов (деревообрабатывающих комбинатов). Так, на окраине города Суйфэньхэ (жд переход Гродеково/Суйфэньхэ и автопереход Пограничный – Суйфэньхэ) вырос целый перерабатывающий город Бэйхан размером в 5-7 км2 из деревообрабатывающих и производящих ТНП цехов-фабрик различного плана, офисами и жилыми домами.

Если взглянуть на спутниковую карту, то отчетливо видны штабеля леса-кругляка, и громадные ДОКи. Город по сути жил на необработанном лесе из России. <…>

Некоторые писали, что запрет не остановит вывоз леса, но как мы видим, китайцы в этом как раз таки очень не уверены, и чувствуют, что “пора валить”. Город начал загибаться ещё до введения запрета.

Впрочем, не всё так плохо. Уже сейчас китайцы начинают размораживать проекты по переработке древесины на территории России. Они были остановлены еще лет 10 назад, когда Россия уже было вводила высокие пошлины на экспорт древесины, но что-то пошло не так, и пошлины через 2 года были снова снижены. А проекты были заморожены. Теперь их снова начали возобновлять. <…>

Многие писали, что мол из-за этого запрета многие русские потеряют работу. На самом деле, работу потеряют китайцы, а на территории России работы наоборот прибавится.