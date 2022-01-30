 

Друг рассказала об отношениях Куравлева с женой

30.01.2022, 20:02, Разное
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Друг Леонида Куравлева Вячеслав Моцардо пояснил об отношениях актера с женой Ниной. Супруга артиста умерла 10 лет назад, после чего он начал вести затворнический образ жизни.
По словам Моцардо, супруги прожили вместе 52 года. Куравлев был скромным и мягким человеком, а его супруга – женщиной с характером, поэтому всегда руководила в их семье. Друг вспомнил, что Куравлев часто вспоминал фильм «Семнадцать мгновений весны», отмечая свою симпатию к Татьяне Лиозновой. Она всех строила на съемочной площадке, благодаря ее характеру, по мнению Куравлева, фильм и получился. Моцардо считает, что актер ценил данную черту в женском характере, поэтому и связал свою судьбу с Ниной Васильевной.

Жена актера была самым главным человеком в его жизни, руководила всем в хорошем смысле слова. После ее смерти Куравлев отказался от услуг помощницы, не представляя, как другая жительница будет находиться в их совместной квартире.

Несмотря на полвека совместной жизни, Куравлев и в старости смотрел на жену с любовью, ухаживая за ней. Моцардо наблюдал это собственными глазами на одном из мероприятий.

Смерть Нины Васильевны стала ударом для актера, он перестал сниматься в кино, играть в театре. Актер не появлялся на публике и не общался с журналистами. Более того, когда на могиле его жены булл установлен памятник, на нем, помимо имени супруги, были имя и фамилия Леонида Куравлева, но без указания даты рождения и смерти. Вероятно, таким образом артист дал понять, что мечтает быть похороненным рядом с любимой женщиной.

Источник: news.ru



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