Мнение: Автор не нужен

Удивительная история происходит с Джоан Роулинг. На нее еще в 2020 ополчились сторонники «повесточки» из-за ее «неполиткорректных» фраз в отношении трансгендеров (хотя Джоан всего лишь удивлялась, как можно считать натуральных, «от природы» женщин существами более низкого порядка, чем тех, кто стал «женщиной по выбору», будучи рожден мужчиной) – и с тех пор травля шла по нарастающей, хотя и с некоторыми перерывами. Тогда, помнится, самые отмороженные «активисты» ЛГБТ-движения призывали, в лучших традициях «культуры отмены», вообще сбросить Роулинг с корабля современности и отобрать у нее всё, включая само авторство Гарри Поттера – дескать, «мы найдем автора получше».

Я тогда еще писал, что это звучит полным бредом – как же можно отобрать у автора его произведения? Но теперь, смотрю – а ведь кинокомпания «Уорнер Бразерс» к этому, собственно, и ведет! У меня даже закралось подозрение: а может, и сам скандал с дурашливыми «активистами» был, собственно, с этой целью и затеян? «Ничего личного, только бизнес» – и цель была именно в том, чтобы надавить на Роулинг, дискредитировать ее и попросту выкинуть из всего проекта «Гарри Поттер», чтобы дальше уже спокойно разрабатывать золотую жилу без нее?

Вообще, очень похоже. Современный Голливуд ведь помешан на сиквелах, приквелах и спин-оффах. С идеями ведь туго, сочинять новые «вселенные» удается редко – поэтому из каждой более-менее удачной, нравящейся зрителю «вселенной» Голливуд пытается выжать максимум, до последней капли. А Джоан, видимо, давно перестала устраивать продюсеров: чересчур основательная, пишет тяжело, медленно, требований «повестки» усвоить не в состоянии. О чем говорить, если у нее во всей «поттериане» даже ни одного негра нет и не было! Дамблдора записала в геи – то и то как-то нехотя, неискренне.

А при этом любой фильм про Поттера потенциально способен приносить по миллиарду баксов сборов. Нафига тут Роулинг? Написала свои 7 толстенных томов – всё, иди отдыхай. «Дальше действовать будем мы». Авторша давно НЕ НУЖНА. Без нее найдутся толпы сценаристов, которые взаимозаменяемы и которым можно заказать развитие любого нового сюжета «про Поттера и компанию». Роулинг только мешает. НАДО, чтобы ее возненавидел зритель.



Черная Гермиона – вовсе не шутка

Я тут подумал – а это ведь вообще мейнстрим в Голливуде! Странно еще, что сама Роулинг столько продержалась. Вспомнить хоть того же Мартина с «Игрой престолов». К нему ведь, по сути, те же претензии у студий: медленно пишет, рожает по книге за 5 лет – куда это годится? Людям надо деньги зарабатывать! Поэтому финальные сезоны «ИП» вообще пошли без Мартина: он же вроде до сих пор свои «Игры» не закончил? И не надо – за него уже всё написали, причем КТО – никто не знает, да никому и неинтересно. Какие-то «группы сценаристов». «Вселенную» Мартин создал – всё, иди нахрен. И ведь никто не пикнул…

А «Шрек»?! Там ведь вообще была преотвратная история – хотя в каком-то смысле ИДЕАЛЬНАЯ для Голливуда. Шрек – это в некотором роде образец для продюсеров, «как надо делать дела». Простой вопрос: кто автор «вселенной шрека»? И ответ – «никто не знает». Роулинг закрепилась в качестве автора «поттерианы», про «Игры престолов» все, к сожалению для HBO, знают, что там был некий Мартин – а вот про авторов Шрека никто ничего не знает и знать не хочет.

А были ребята, которые, собственно, придумали всю концепцию – те, которые сделали сценарий первого Шрека (на мой взгляд, лучшего). Всё придумали – и персонажей, и характеры, и подачу, и стиль всего сериала… А потом, когда обрушился феерический успех и на первом Шреке студия огребла свои миллиарды – авторы раздухарились и потребовали за второго Шрека повысить им гонорары. Вроде логично – но студии гонор авторов не понравился. И тогда они сделали «великолепный» финт ушами: весь первоначальный коллектив попросту… уволили к чертовой матери. И набрали новых ноунеймов, повелев написать «Шрек-2». Что те и сделали по сдельной цене, не особо напрягая бюджет.

До сих пор меня это история шокирует. Хотя мораль ее ясна и непререкаема: АВТОР НЕ НУЖЕН. И вполне по-сталински – «незаменимых у нас нет». Как там тот же Сталин говорил Крупской: «Это МЫ решаем, кто у нас будет женой Ленина». Вот-вот.

Так что – то, что Роулинг показательно не позвали на снятый в канун Нового года юбилейный фильм «Как мы снимали Гарри Поттера» – где были ВСЕ, но не было самой авторши – это очевидная заявка на то, что дальше про Поттера будут писать другие люди, всякие «джоны смиты». Будет и дешевле, и быстрее, и опять же – повесточка. Если не гея, то уж хотя бы трансвестита сделать из Гарри Поттера – самое милое дело. И, опять же, Даниел Редклифф будет в восторге. А не будет – его тоже можно выгнать взашей.

А там и до Гермионы – очаровательной негритяночки – дойдет дело.