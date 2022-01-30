«Тогда много людей с ума посходило»

30 января 1930 года началась «ликвидация кулака как класса».



Инвентаризация сельхозинвентаря, проводимая комсомольцами, в деревне Агеевка Калужской области. Февраль 1929 г. Архив РИА Новости

В мирное время против своего народа власть применила меры фантастической жестокости. Был нужен дешевый хлеб (валюта эпохи) и руки для индустриализации. Но в среднем акте решения этой экономической задачи — матери, кормившие детей снегом, а в конце — 7 млн умерших от голода.

За окном мастерской курганской художницы Фаины Ланиной — памятник жертвам политических репрессий. На доске в мартирологе помянуты «беспаспортные колхозники». Последняя строка зимой тонет в снегу. Но после каждого снегопада люди, проходя, разметают сугроб, открывают буквы — «ПАМЯТЬ НА ВЕКА».

Наскоро сделанный в 1990-х памятник (беленая «печь» под тюремным замком) многим не нравится дешевизной. Другим — местом: выжившие жертвы репрессий хотели видеть его с другой стороны квартала, напротив окон здания тогдашней ФСК, нынешней ФСБ. В 1930-х на его месте был гортеатр.

Дочь репрессированного агронома, ныне уже покойная, тогда в разговоре со мной упрек к дизайну отмела с ходу: «Так они и горели, как в печи!»

В некогда цветущем аграрном краю этот бедный монумент странно-уместен.

Курганский памятник жертвам политических репрессий. Фото: Елена Бердникова

«Речивая»

Мать Фаины Ланиной, Ланя Степанова-Резниченко, родившаяся не то в 1911 (по собственным подсчетам), не то в 1913 (по паспорту) году, жила в деревне Строево Варгашинского района Курганского округа Уральской области — этого прообраза сегодняшнего УрФО.

Двойная, как у английских аристократов, фамилия — потому что ее отец Кондратий погиб на Первой мировой, и она жила в семье отчима Александра. В разных деревнях — Дундино, Строево — называла ту фамилию, какая там роднее.

В августе 1919 года Строево было театром Гражданской войны. В селе ненадолго остановился со штабом комбриг Витовт Путна, а рядом прошла 5-я Красная армия Тухачевского.

Ланя тогда была маленькая, а когда подросла, волновало ее то, что отчим сам никогда не отдыхает и другим не дает. На косьбе поговаривает:

— Журавли улетели, паужну [ужин] унесли.

То есть — заходи на новую полосу.

— Александр отдавал зерно в страховой фонд; в селах были такие фонды на случай неурожая, и бедные получали из него хлеб и семена, — рассказывает курганский литератор Валерий Ланин, записавший рассказы той самой Лани, своей тещи Евлампии Александровны.

Настоящее, при крещении данное ей имя — Евлалия, «речивая» на греческом, она оправдала полностью. Документальные «Тещины рассказы» опубликованы в альманахе «Тобол», 2010, № 2.

Родня Лани с материнской стороны была не хуже. У ее деда Алексея Иванкова было 11 сыновей, 11 снох доили сто коров, и (Ланин голос) «молоко продавали на маслозавод за золотые деньги».

На сенокосе. Архив РИА Новости

Урожайные 1923‒1926 годы и НЭП дали деревне деньги. В 1925‒26 годах на свободных рынках Зауралья за рубль можно было купить, на выбор, 20 килограммов зерна, 50 яиц, 3 килограмма говядины, 16 килограммов мяса птицы, 2‒3 килограмма масла.

Но благополучие большинства зауральцев оставалось хрупким и скромным. Годовая чистая прибыль среднего двора составляла в середине 1920-х 100 рублей, валовая продукция — 400.

Для сравнения: месячная зарплата

рабочего была 50‒60 рублей,

агронома — 90,

сельского врача — 100.

Эти и некоторые другие нижеприведенные цифры даны по книге «Кулак и АгроГУЛАГ» экономиста и литератора Александра Базарова, много лет работавшего в государственных и партийных архивах Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей. Этот замечательный и, увы, рано ушедший исследователь крестьянства XX века посвятил все свои книги матери и «ее сверстницам, проходившим всю жизнь в колхозном ярме».

В 1920-х крестьяне преобладали в населении страны и, взятые вместе, имели именно то, что требовалось государству: хлеб, деньги, «рабочие руки».

Подмосковные крестьяне в конце 1910-х. Архив РИА Новости

«Выброска» и «выкачка»

В начале 1927 года — среди прочего, из-за поддержки революционных китайских товарищей — СССР вошел в конфликт с Великобританией, имевшей в Китае концессии с 1860 года. За разрывом отношений с первой империей эпохи встал призрак войны с неопределенным кругом стран. Началась пора, известная историкам как «военная тревога» 1927 года.

— В принципе, люди жили в большом напряжении, подорванные предыдущей войной, — говорит доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Валентина Жиромская. — Тревожились о разрыве отношений, о болезненной экономической блокаде. Внешний фактор давил. Было опасение не успеть создать новую военную промышленность.

Была и внутренняя дискуссия о путях индустриализации. В партии помнили, что династию Романовых поколебали хлебные очереди в столице, а Ленин в 1921 году в статье «О продовольственном налоге» велел кормить армию и рабочих.

Но крестьяне ввиду военной тревоги хлеб придержали. Нужды продавать его не было, госцены были низкими, покупать на деньги особо было нечего, промтоваров не хватало, а за предыдущие годы в деревнях создали запасы зерна, которое государство тут же назвало «излишками». Излишками в новых условиях назвали и деньги. На 1 октября 1927 года, по данным конъюнктурного обзора той поры, «денежные излишки» крестьян Уральской области были оценены в 19 млн рублей.

Партия решила добиться «выброски» хлеба в продажу по твердой цене и «выкачки» денег из деревни. В 1927 году был повышен сельхозналог.

7 января 1928 года ВЦИК и СНК СССР приняли постановление о «самообложении». Этот якобы добровольный налог на нужды быта и культурного развития деревень был «занаряжен» для Урала в Кремле: 7,5 миллиона рублей, а Уралобком ВКП(б) и Уралоблисполком разверстали сумму по округам. Собрания в деревнях заседали по 8‒10 раз, пока измором, угрозами, арестами недовольных прямо в зале не добивались принятия налога. В директиве от 7 февраля 1928 года Уралобком санкционировал незаконное, но выгодное «увеличение тяжести самообложения на кулацкие и зажиточные слои населения».

Так впервые партаппарат и советы в мирное время натравили одну часть крестьянства на другую: экономически бесполезный «актив» — на «кулачье» и всех, кто голосует «против».

«Вот и Бес!»ГОЛОС ЛАНИ:

«Был у нас Рубец, псаломщик… скажет:

— Александр Степаныч, брось так работать. Вот так тебе сделают, под корень чирк-чирк…

Отчим его Бесом звал, за глаза.

А как стали все отбирать… Сначала налоги шибко большие — семь тысяч насчитает, унесет. Раньше тысячи-то какие были, десять копеек возьмешь — орехов полный платок… Часа два дома полежит, опять в окно стучат, в сельсовет вызывают («самообложение»). Встал, пошел. И вот только попробуй что-нибудь скажи. Руки опустили все…

Сводный брат Михаил… Отца треплют, а он свои богатства направо-налево… овечек продал, свиней, коров, лошадей рабочих и выездных. Эти — в сельсовете — во наживались! Драли за справку сколько; уполномоченный приедет, карман набьет, уезжает, другой приезжает.

Отчима повезли (в ссылку), он дорогой: «Эх, Бес! Вот и Бес!» А эти — исполнители которые — думали, умом мужик тронулся, бесов поминает.

Тогда много людей с ума посходило.

Старик Жуков, сама видела, снегом корову кормил. Та лежит уже, а он еще ей в морду ведро сует».

Безработные крестьяне. Архив РИА Новости

Шабаш

Предчувствие беды давно витало над деревней.

В конце 1920-х голос государства стал зловещ:

«Три года урожая не прошли даром. …зажиточные слои деревни получили в этом году возможность оборачиваться на сырьевых культурах, мясопродуктах и т.д., удержав у себя хлебные продукты для того, чтобы взвинтить цены. Правда, кулака нельзя считать основным держателем хлебных продуктов, но он является хозяйственным авторитетом в деревне».

Это из обращения ЦК партии от 13 февраля 1928 года «Первые итоги заготовительной кампании и дальнейшие задачи партии: ко всем организациям ВКП(б)». Подписано Сталиным от имени ЦК. Его резюме:

«Выкачать из деревни денежные излишки, используя для этого законы о самообложении, крестьянском займе, борьбе с самогоном».

В 1928 году обложили неземледельческие доходы крестьян, мелкий скот и специальные виды сельхоздеятельности.

Отредактировали ст. 107 УК РСФСР «Злостное повышение цен на товары путем скупки, сокрытия или невыпуска таковых на рынок». Начали по ней выселять из Уральской области «укрывателей хлеба». В июне 1928 года Антонов, Леонов и два Ивановых, а также Моисей Худяков выселены на пять лет, рапортует газета «Красный Курган». Десятки местных изданий в РСФСР публикуют потоки доносов на односельчан от анонимных селькоров с позывными вроде «Красный», «Случайный», «Прохожий».

Приезжие уполномоченные ведут в деревнях истерическое изъятие «хлебных излишков». Ищут их, вместе с сельскими активистами, в чужих амбарах, сараях и завознях (продуктовых складах).

Вызывают «злостных зажимщиков хлеба» на «допросы» в сельсоветы, некоторым рвут бороды.

А 1928 год был урожайный. В 1927 году заготовили 619 млн пудов, в 1928-м — 644 миллиона пудов. По логике государства, рванье бород оправдалось.

Крестьяне обрабатывают землю на упряжке волов. Архив РИА Новости

В ноябре 1928 года Курганское отделение Селькредитсоюза постановило не кредитовать «кулацких и зажиточных хозяйств». В феврале 1929-го введена уголовная ответственность сотрудников сельской финансовой кооперации за кредитование «врагов». Позже 20 сотрудников окружной системы Селькредитсоюза отданы под суд «за халатное отношение к делу и примиренческое отношение к классовому врагу». В мае решено досрочно взыскать все ранее выданные «кулакам» кредиты. В июне введен драконовский штраф за несдачу хлеба в пятикратном размере от суммы утаенного.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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