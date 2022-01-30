 

После публикации в Times Льва Толстого хотели внести в список иностранных агентов

30.01.2022, 19:31, Разное
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В 1904-м году царское правительство рассматривало вопрос о внесении Льва Толстого в реестр иностранных агентов. Поводом послужила публикация статьи писателя «Одумайтесь» в английском журнале Times.

Реестр иностранных агентов был создан в 1902 году по инициативе министра внутренних дел Вячеслава Плеве. Изначально в него вносились политические деятели и организации, финансируемые из-за рубежа.

В 1904 году английское издание Times опубликовало статью Толстого с призывом не начинать войну с Японией. По мнению Плеве, текст был «откровенно взрывного характера» и представлял собой угрозу для стабильности Российской империи. Министр также добавил, что о гонорарах, которые писатель получал от иностранных издателей, «знают все».

Согласно протоколу, хранящемся в государственном архиве Санкт-Петербурга, членам правительства не удалось прийти к единому мнению. Позже, в связи с началом русско-японской войны, вопрос был снят с повестки.

По мнению некоторых историков, именно это выступление Плеве стало причиной теракта, совершенного против него в 1905 году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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