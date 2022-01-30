Мнение: Канадские траки давят Трюдо

В Канаде всё очень забавно, конечно: волна протестов не то чтобы очень мощная (всё это “движение траков на Оттаву” очень напоминает наше “вы неправильно считаете бюллетени” – то есть “политику партии одобряем и поддерживаем, но надо исправить небольшие перегибы”) – но и этого хватило, чтобы премьер Канады убежал вместе с семьей из своей резиденции и спрятался где-то в бункере.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его семья покинули свой дом в Оттаве и отправились в секретное место из-за опасений за свою безопасность на фоне протестов против новых ограничительных мер. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на источники.

В Канаде – один из самых строгих коронавирусных зоопарков в мире, круче, видимо, только то, что устроили в Австралии (и то, и то, кстати – британские доминионы, с “генерал-губернаторами” во главе, назначаемыми королевой; вообще-то – полный английского юмора контраст с ситуацией на собственно Острове, где, наоборот, поотменяли к чертовой матери все ограничения). Но вот теперь – и канадцы верноподданно слегка возмутились! Требование у них смешное – нижайше просят, чтобы их хотя бы через границу пускали, не требуя сертификатов о вакцинации. И это в то время, когда полная БЕСПОЛЕЗНОСТЬ и бессмысленность всей вакцинации как таковой стала абсолютно очевидной!

В общем, зрелище “восстания” довольно постыдное, что ни говори. Но то, что Трюдо струхнул не на шутку даже от такого – хорошо. Он, судя по всему, типичнейший представитель “новой элиты” – наглый, тупой, абсолютно бездумный и полностью “политкорректный”, то есть наверняка нет таких пороков, каким он не отдает должное в перерывах между занятием фитнесом и строгой диетой. Типаж исчерпывающе описан уже давно, в дивной книге “Американский психопат”. Если его хоть немного опустили – уже всё не зря.