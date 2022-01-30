 

В России запретят краски для волос

30.01.2022, 18:11, Разное
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В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий запрет на производство и реализацию красок для волос на территории России.

В пояснительной записке к законопроекту поясняется, что цель документа – защитить здоровье женщин и предостеречь от вреда волосы. К необходимости ввода таких мер депутаты пришли по итогам исследований РАЕН, в ходе которых выяснилось, что многократное окрашивание волос приводит к облысению и психическим болезням.

В России запретят краски для волос– В первой редакции закона было предложено ограничить количество окрашивания волос, но поскольку точно определить, кто и сколько нарушает квоту сложно, депутаты сошли необходимым полностью устранить источник потенциального вреда для здоровья граждан, – пояснила депутат Елена Мизулина.

Закон предусматривает административную ответственность в случае обнаружения окрашенных волос. Нарушителей ожидают денежные штрафы или общественные работы. Для реализаторов красок установят штрафы в размере 100-300 тысяч рублей, а также запреты на занятие предпринимательской деятельностью.

Голосование по законопроекту состоится в первых числах марта.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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